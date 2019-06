LARINO. “Immagina”. Quest’unica parola campeggia sulla locandina dell’edizione 2019 del ‘50 ore contest cinematografico’, con un significato duplice. Quello dell’immagine, elemento fondante del cinema, ma anche e soprattutto dell’immaginazione.

A spiegarlo è Annalisa Montanaro di Cortò factory image, agenzia che dal 2016 ha dato vita per gioco e per sfida al concorso per cortometraggi ‘50 ore’, presentato nella sua quarta edizione ieri, 21 giugno, con la modalità sperimentale e insolita di una conferenza stampa in diretta Facebook.

Tema di quest’anno è infatti la molteplice declinazione del linguaggio cinematografico che, precisa il regista e direttore artistico del contest Simone D’Angelo, «non è un gesto tecnico, ma il modo in cui parla un autore, che prende ispirazione da qualcuno o qualcosa, la fa propria e la distribuisce attraverso la sua personale visione».

Sulla locandina, non a caso, compare la famosa immagine del “Frankenstein junior” in cui Igor è intento a rubare un cervello dal laboratorio.

Ma nessuno resti intimorito da concetti astratti e paroloni! L’organizzatrice Giulia De Felice invita a «divertirsi e sperimentare, come negli scorsi anni hanno fatto le troupe che si sono poi mostrate anche curiose di accorrere alla serata finale per vedere i corti girati dagli altri!»

La gara è aperta a tutti e non necessita di particolari requisiti né tanto meno di attrezzatura tecnica all’avanguardia: i corti possono essere girati con qualsiasi mezzo, anche con uno smartphone.

Come ci si iscrive? Compilando e inviando il modulo presente sul sito www.cortofactoryimage.com entro il 12 luglio. La mattina seguente, chi avrà completato il procedimento riceverà un’e-mail contenente tre parametri: il genere cinematografico da utilizzare per il proprio cortometraggio, diverso per ogni partecipante; una frase da inserire nel cortometraggio sotto ogni forma, meglio se con un senso pertinente al contesto; un altro elemento a sorpresa (l’anno scorso, ad esempio, era un oggetto).

Da quel momento in avanti, come recita il nome dell’evento, si avranno esattamente 50 ore per scrivere, girare e montare il corto e inviarlo a Cortò entro la mattina del 15 luglio.

Dopo una prima selezione, i cortometraggi migliori arriveranno alla finale. Durante la serata di premiazione, che si svolgerà il 27 luglio a Termoli, saranno proiettati di fronte al pubblico, che per l’occasione verrà accreditato per votarli attraverso una scheda di valutazione, e a una giuria di qualità, composta da professionisti del settore. I membri di quest’ultima saranno svelati nei prossimi giorni sulle pagine social di Cortò Factory Image, e durante la premiazione conferiranno anche una menzione speciale.

Partner di sempre, che ha creduto dal primo anno nel progetto, è Confidi Rating, così come Molise Cinema col suo sostegno. I corti vincitori della gara, infatti, saranno proiettati all’interno del festival di Casacalenda ad agosto. Ma la ghiotta novità di quest’anno sono i premi: il vincitore assoluto si aggiudicherà un workshop presso la scuola di cinema Ifa di Pescara, mentre i secondi classificati avranno la possibilità di vivere l’emozionante esperienza di uno stage sul set di un cortometraggio di produzione della stessa scuola.

Le iscrizioni sono già aperte: non vi resta che visitare il sito, compilare il modulo e… Immaginare!