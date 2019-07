TERMOLI. Grande successo di pubblico per il primo appuntamento estivo del ciclo “Incontri con l’autore”organizzato dalla Libreria Fahrenheith, che ha avuto luogo due pomeriggi fa.

A presentare il suo ultimo libro lo scrittore molisano più precisamente di San Martino in Pensilis, Giuseppe Zio, col volume “All’ombra di Leo”.

A moderare l’incontro la professoressa e scrittrice Emma Santoro, che con la sua abilità di oratrice è riuscita a far immergere il pubblico nelle atmosfere del libro, sottolineando il camaleontismo della scrittura di Zio.

Protagonista del libro Gualtiero, di origini sanmartinesi, che vive a Roma da anni che torna nel suo paese natale, e il ritrovamento di un manoscritto gli permetterà di conoscere storie e traduzioni della sua terra.

Il romanzo si svolge dal maggio 2018, l’anno nel quale è stato dato lo stop alla corsa dei carri, “La Carrese”.

“Lo Stato deve mettere in sicurezza anche la tradizione di un popolo” sottolinea Giuseppe Zio.

Per la stesura del libro, l’autore stesso afferma di aver attinto ai ricordi di famiglia, ai racconti della nonna, abile narratrice.

Un libro di tradizioni, nel quale emerge il profondo amore dello scrittore per la sua terra e il rispetto e il recupero per le tradizioni più antiche come quelle della “Carrese”.