Emma Santoro porta le Tremiti su "Lagrandeonda" a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Grande serata fra parole, ricordi e la bellezza delle isole Diomedee, grazie all'Associazione culturale Lagrandeonda, che ha voluto ospitare la scrittrice termolese, ma nativa delle Tremiti, Emma Santoro.

Con gli interventi di Giuseppe Zio, che ha rimarcato la capacità di intessere storie collettive e descrizioni superlative delle isole native dell'autrice, e con l'intervento dell'ex preside Nicolino Iavasile, che ha sottolineato quanto la scrittura di Emma Santoro segua i canoni dettati dalle "lezioni americane" di Italo Calvino, la serata è scivolata fra bellezza e parole in un incanto che ha fatto nascere a molti la voglia di tornare o di visitare le Isole Tremiti, con il suo mare straordinario che può diventare amico ma anche nemico.

Si è sottolineato che le isole, in particolare le Tremiti, sono non un carcere ma un punto di approdo che nei secoli ha visto napoletani, libici, monaci, e anche confinanti, convivere pacificamente con i nativi, creando un mix di esperienze unico! Grazie ad Emma Santoro per le emozioni regalate in questa splendida seratatenutasi nella storica sede della Società Operaia, benché prevista nel cinquecentesco Convento francescano di Gesù e Maria, reso impraticabile dal maltempo. Il prossimo 18 luglio toccherà raccontare il proprio libro a Pierpaolo Giannubilo, autore del "il Risolutore", giunto fra i dodici finalisti del Premio Strega!