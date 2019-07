GUGLIONESI. E’ sempre un’emozione assistere a testimonianze di “conversione”. Chi crede, sa che dietro quelle parole, c’è un mondo fatto di alti e bassi, di dolori e di gioie.

Ed è stata un’emozione assistere, nuovamente, alla presentazione del libro di Alfredo Mastrogiuseppe, “Io e te dobbiamo parlare”.

Nel suo paese natale, questa volta, a Guglionesi, Alfredo si è aperto ai presenti raccontando la sua conversione alla fede, la sua vicinanza a Gesù e alla Regina delle “Vittorie”, come chiama lui la Vergine Maria.

La Regina delle Vittorie che ha vinto su di lui, perché sgranando il Rosario, Alfredo ritrova sempre la pace che, qualche volta, va via.

Io e te dobbiamo parlare è un libro scritto a più mani. E’ il frutto di un lavoro lungo che, Alfredo non si aspettava di portare a termine. E’il frutto di un cammino di luce. La rinascita: dalle tenebre alla luce.

Quella che ha vissuto Alfredo. Quella che viviamo tutti noi, anche se spesso non ce ne accorgiamo.

Una conversione che l’ha portato da essere un ragazzo ‘sesso, droga e rock’n’roll’, a un uomo ricolmo d’amore per sé stesso, per gli altri e per Dio. Colui che tutto può lo ha salvato dal baratro in cui stava finendo. Ha toccato il fondo, ha lottato contro il male ma la volontà del Signore è stata più forte e lo ha salvato.

Dalla testimonianza del suo caro amico Danilo Sarchione si evince come sia cambiato nel tempo Alfredo.

Il messaggio è sempre lo stesso, la speranza, la fede, la crescita e la rinascita. Una sorta di resurrezione dalle ceneri, dalle tenebre per godere finalmente della luce. Quella che per troppo tempo Alfredo non ha voluto vedere.