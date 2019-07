TERMOLI. Non una semplice manifestazione estiva quella di sabato sera portata in scena dal Terzo Millennio, ma qualcosa di più, di profondamente legato alle radici e tradizioni Termolesi.

Infatti per la prima volta nella storia dell'Associazione, nata ormai quasi dieci anni fa, i componenti si sono esibiti all'interno del solenne e tradizionale evento legato al sorteggio della barca che porterà San Basso in processione il prossimo 3 agosto.

Un momento molto solenne aperto proprio dalla locale associazione che ha intonato il canto a San Basso rendendo emozionante e toccante la serata in piazza Duomo.

Molti gli applausi e la commozione tra il pubblico nell'ascoltare l'invocazione a San Basso, tanto da ricevere direttamente i complimenti non solo dai presenti ma anche da Don Gabriele che sappiamo essere tra gli organizzatori di tutto ciò che gravita intorno al Santo patrono.

La serata è poi proseguita con un corteo per le vie cittadine dove, come da cartellone dell'estate Termolese, i componenti del Terzo Millennio hanno rappresentato il Sant'Antonio, che solitamente viene cantato in inverno, ma che (ormai da qualche anno) trova posto nel cartellone estivo proprio per dar modo a turisti e Termolesi non residenti di assistere a questa rievocazione.

Molti infatti i partecipanti e i figuranti che sono stati accolti con calore dal folto pubblico presente per le strade del centro.

Entusiasta il Presidente Giuseppe Bucci che nel ringraziare tutta la sua compagine ha sottolineato come cresce sempre più l'entusiasmo e la partecipazione popolare dinanzi a tali manifestazioni storico-rievocative: "È percepibile la partecipazione del pubblico, Termolesi e turisti.

Ogni volta notiamo una crescente emozione e un legame profondo a questo tipo di manifestazioni cosa che per noi rappresenta uno stimolo a fare sempre meglio".

Bucci ha infine ringraziato tutti i partecipanti, i soci assenti, gli strumentisti, i solisti, don Gabriele e la neo Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Roberti che, sin dal suo insediamento, ha sposato con gioia e orgoglio il percorso intrapreso dal Terzo Millennio.