LARINO. Di trasposizioni della fiaba che ha reso celebre Collodi ne abbiamo viste tante, la prossima sarà quella cinematografica di Matteo Garrone – che, oltre ai meriti di regia, ha quello sociale di aver portato al cinema con grandi plausi il detenuto Aniello Arena, protagonista del suo Reality.

Parliamo anche qui di Pinocchio, parliamo anche qui di carcerati in scena e di un regista impegnato nel sociale, Giandomenico Sale, ma siamo molto più vicini: a Larino, nel cortile della casa circondariale di alta sicurezza, dove nelle serate di mercoledì 17 e giovedì 18 - e ancora sabato 20 - una compagnia di 15 attori si è esibita di fronte a un centinaio di persone (erano state quasi 150 alla prima e ci si aspetta un nuovo pienone per la chiusura).

La rappresentazione è di gran livello sotto ogni punto di vista, dalle scelte registiche che portano il pubblico a essere coinvolto in prima persona, alla recitazione che lascia esprimere al massimo la fisicità – merito soprattutto della coreografa Gisela Fantacuzzi – e fa mantenere a ciascuno il proprio accento. Le risate e gli applausi scrosciano incessanti e senza forzature, non ce n’è bisogno. Niente pietismo, niente simulazione se non quella scenica, nessuno finge di trovarsi in una situazione ordinaria – attori in primis: con un’autoironia forse ancor più esilarante delle battute dello spettacolo stesso, le persone scavalcano i personaggi e si dichiarano per quello che sono.

Così Geppetto, arrestato dal gendarme mentre urla di voler uccidere il burattino che ha appena creato, grida «N’ata vot?!»; e Pinocchio, esortato dal Grillo parlante a raggiungere suo padre in mare scavalcando «quel muro alto», ride: «Eh, fra 7-8 anni...».

Sono effettivamente quelli che Emanuele Pipoli, 35enne, deve ancora scontare nel penitenziario di Larino, dove è stato trasferito da quello di Secondigliano. Anche lì aveva recitato, ma prima ancora era stato voluto al cinema da Mario Martone in Teatro di guerra.

Il talento degli attori-detenuti non si poteva nascondere nemmeno a volerlo, infatti, non meno della loro condizione. Anche Alfonso Vanacore, che spicca nel doppio ruolo di Geppetto e della cameriera della Fata turchina, è già alla sua terza esperienza di teatro in carcere, l’ultima lo scorso anno con Gatta cenerentola, diretto sempre da Sale con gran parte della stessa compagnia, e la prima nel 2001.

L’esperienza è travolgente e di forte carico emotivo per tutti, tanto per chi viene da fuori quanto per chi resta dentro, ovvero chi, spesso additato con superficialità, semplicemente ha avuto la sfortuna di incontrare sul suo percorso di vita prima Lucignolo che i grilli parlanti e le fate turchine. La storia di Pinocchio è infatti, da sempre, la storia di tutti noi, e la scelta non è casuale: è quel che sottolinea Rosa La Ginestra, direttrice della casa circondariale. Si unisce a lei la preside Maricetta Chimisso nel ricordare l’importanza di iniziative come questa e nel consegnare gli attestati agli alunni. Sì, perché sono prima di tutto studenti dell’istituto alberghiero ‘Federico di Svevia’ questi giovani e meno giovani che hanno allietato la serata, chi dal palco, chi servendo il rinfresco dopo lo spettacolo.

«Abbiamo lavorato molto sul personaggio e la sua caratterizzazione,» afferma il regista, «così come sull’improvvisazione delle scene, mantenendo gli obiettivi; poi abbiamo aggiunto il testo lasciando sempre un margine di improvvisazione per renderli spontanei. Anche per questo ho voluto mantenere i loro dialetti».

Lavorare in un contesto ai margini non è semplice ma è senz’altro arricchente da entrambe le parti: «Questi due anni di lavoro con i ragazzi della sezione Alta sicurezza di Larino sono stati formativi anche per me. Dal primo incontro hanno accolto con entusiasmo il progetto e si è venuto a creare un gruppo unito, che puntiamo a far diventare una compagnia stabile. Alcuni di loro hanno avuto un cambio radicale nell’umore uscendo da una chiusura psicologica, e siamo riusciti a farli sorridere e donargli dei momenti di spensieratezza».

È infatti la sensazione che si percepisce anche nel parlare coi reclusi a fine spettacolo, emozionati e grati di poter raccontare le proprie storie. «Quello che avete visto stasera è niente, dovreste vedere cosa facciamo “di sopra”,» commenta divertito uno dei camerieri. Sono tutti curiosi di sapere se è la prima volta che visitiamo il carcere, e ci esortano a tornare, perché «solo grazie a voi possiamo respirare qualcosa di nuovo. Tornare dentro stanotte sarà sicuramente diverso dal solito».