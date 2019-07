TERMOLI. Conclusa in bellezza nella serata di ieri, fra continuità e novità, la IV Edizione del ‘50 ore Contest Cinematografico’. Grande successo di pubblico anche quest’anno, per una manifestazione che ormai è diventata un punto fermo nel panorama culturale molisano e non solo. Un evento che è cresciuto moltissimo negli anni, come testimoniato anche dalle prestigiose collaborazioni instaurate, e che è in grado di richiamare partecipanti da tutta Italia - quest’anno i lavori sono provenuti da nord e da sud, da est e da ovest: Veneto, Romagna, Sicilia, Campania, Lazio e il più vicino Abruzzo. Tutte le troupe in gara hanno unito la professionalità dell’esperienza cinematografica alla voglia di giocare e mettersi alla prova con il cinema.

Per la prima volta nell’elegante cornice di piazza Duomo, che ha contribuito alla cospicua partecipazione, è andata in scena una serata all’insegna dell’immaginazione e delle sorprese. Il pubblico, come sempre, è stato chiamato a recitare un ruolo attivo, quello di giuria popolare: le 100 schede per il voto sono andate a ruba sia fra i “fedeli” e conoscitori del contest che fra i curiosi.

L’attesa per le proiezioni non è stata tradita: i dodici cortometraggi arrivati in finale hanno riscosso un grande successo, e portato gli spettatori in un viaggio attraverso altrettanti generi cinematografici, spesso non semplici – oltre ai più classici horror, western, fantascienza, quest’anno figuravano anche incursioni nel mitologico, nello storico e nel musical.

Interessante è stato ricercare i parametri obbligatori assegnati ai partecipanti, vale a dire l’inserimento nelle opere della frase “Avrei voluto guardarla dall’alto” e i binari della ferrovia come elemento a sorpresa.

La giuria tecnica era composta dall’attore e regista Andrea Ortis, dalla giornalista Valentina Fauzìa, dalla giornalista e sceneggiatrice Chiara Balestrazzi, dai registi e produttori Cristiano Di Felice della Scuola di Cinema IFA e Saverio Pesapane di Premiere Film e dal rappresentante di Molise Cinema Film Festival Cristian Ferrao – questi ultimi due impossibilitati a presenziare, ma i cui voti sono pervenuti in busta chiusa, ad attestarela seria considerazione posta in una competizione artistica, seppur giocosa. Sono stati quindi grandi professionisti a decretare, insieme ai voti della giuria popolare, i corti vincitori.

A farla da padroni, per il secondo anno consecutivo, gli ACD da Napoli, che col loro “Mauer” - breve e intenso viaggio nella Germania ai tempi della Ddr – hanno portato a casa primo premio e Menzione Speciale “Premio Molise Cinema”.

Al secondo posto si è classificato l’ironico gangster movie “I soliti ignobili” del Team Ikon di Casalbordino, ormai degli habitué del concorso nostrano. Convince pubblico e giuria anche l’horror “The outer” de Le sardine, da Latina, che ha conquistato sia il terzo posto che la Menzione Speciale al miglior linguaggio cinematografico – il tema portante del contest di quest’anno, come illustrato a inizio serata da Annalisa Montanaro di Cortò Factory Image.

Come omaggio alla bellezza e alla varietà dell’immaginazione filmica, gli organizzatori hanno voluto mostrare al pubblico anche quattro cortometraggi fuori concorso.

La IV edizione di 50 ore Contest Cinematografico è stata resa possibile, oltre che dai promotori (l’associazione cinematografica Lilly e Cortò Factory Image), dal il sostegno di Confidi Rating, Scuola di Cinema IFA Pescara, Cala Sveva, dalla collaborazione tecnica di Rooster srl, dal patrocinio del Comune di Termoli e dalla partnership con Molise Cinema Film Festival, Premiere Film e il Giardino – Artistic Residency and Nature.





Il direttore artistico Simone D’Angelo, insieme a tutto lo staff di Cortò Factory Image, ringrazia le troupe partecipanti che anche quest’anno si sono messe in gioco, permettendo a tutti di sognare grazie alla loro immaginazione e alla loro personale idea di cinema.

L’appuntamento è all’anno prossimo, con la V edizione di questo contest folle e magico!