TERMOLI. Ampia partecipazione alla presentazione del nuovo libro di Mario Antenucci, scrittore molisano di Roccavivara, il cui libro dal titolo “La terra da scoprire” prodotto dall’associazione Cantieri Creativi è stato presentato giovedì presso il Viaegadibistrò a Termoli. Nel pomeriggio, tra gli aperitivi e i brani musicali eseguiti dalla Subart ensemble, si sono espressi il noto critico letterario di fama internazionale Francesco D’Episcopo, uno dei più alti riferimenti della cultura meridionale, e il prof. Gaspero Di Lisa, letterato e politico di grande impegno e passione, con i ringraziamenti finali dell’autore e la conduzione della prof.ssa Antonietta Aida Caruso, illustratrice del libro e curatrice dell’evento.

Un viaggio tra i paesaggi, la storia e l’arte di un territorio tutto da scoprire: il Molise. Questo è stato il tema della presentazione del libro “Una terra da scoprire” di Mario Antenucci. Avvenuta al “Al Via Egadi Bistrò” presso il Simply di Termoli, attraverso le voci dei docenti di lettere Francesco D’Episcopo, Gaspare Di Lisa, dell’architetto e storica d’arte Antonietta Aida Caruso e dello stesso autore del libro. Un viaggio all’insegna della scoperta e della riscoperta del territorio molisano. Le parole ammalianti dei relatori, hanno trascinato gli animi e la fantasia dei molti presenti, in uno stato sensoriale quasi religioso. Dove gli argomenti accarezzati, hanno rievocano emozioni, suggestioni e ispirazioni trascendentali. La scoperta e la riscoperta di un territorio. Un percorso conoscitivo del Molise e dei suoi tesori, ma anche una riscoperta da parte degli stessi molisani del proprio territorio. Una scarsa conoscenza e un quasi totale isolamento di questa terra, che ha indotto il giudizio generale della maggior parte delle persone, in uno sterile senso comune. Sostenuto da argomentazioni, come la pochezza estetica ed una nauseante considerazione di scarsa futuribilità del territorio stesso.

Una percezione frustrante per chi ama questa terra. Dalla quale, partono giovani e non solo, accompagnati da valige piene di speranze e paure figlie dell’abbandono. Una costante che caratterizza il territorio molisano e che isola i suoi tesori dall’occhio piangente di stupore dell’uomo ignaro della loro presenza. L’autore ci spinge a fermarci e riflettere. Le parole usate da Antenucci, sono silenziose. Il caos della macchina moderna della produttività, al servizio di una società avente l’illusione di una visione risolutrice guidata dal suono della moneta, scompare tra le righe del libro di Antenucci. C’è un richiamo continuo al silenzio. Uno stato necessario per poter osservare quello che ci circonda, ma soprattutto, per rimanere con sé stessi. Riscoprire quel rapporto primitivo che contraddistingue la straordinarietà dell’uomo. La quale si riversa al di fuori del suo involucro di carne e strabocca nelle sue forme d’arte.

Con le quali, attraverso le sue opere, concretizza la più grande definizione di sé stesso: la sua immortalità. Questo è l’elemento caratterizzante di ogni opera d’arte, di qualsiasi tipo essa sia. La capacità di ingannare il tempo e la stessa definizione di questo, che l’uomo necessariamente, ha dovuto dare. Necessità: una costante che ritroviamo sempre nella struttura, ancora quasi del tutto sconosciuta, dell’uomo. Ma che, nonostante tutto, si riversa in rappresentazioni d’arte meravigliose. Le stesse che ritroviamo nel territorio molisano e che Mario Antenucci ci invita a scoprire e riscoprire con questo libro. Attraverso un cammino lento e silenzioso. All’interno del quale, la religiosità dei paesaggi e delle opere, cammina di pari passo, con un’improvvisa riscoperta dell’intimo umano: l’anima.