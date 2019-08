PORTOCANNONE. Aveva abituato il pubblico dell’Aut aut alle risate fragorose, Luca Bottura, ma ora sembra chiedere maggior concentrazione, ed è proprio la risposta avuta ieri, 3 agosto, nella serata di apertura del festival. Una piazza piccola e raccolta ma non poco affollata, quella della chiesa del Carmine, si è fatta spazio di riflessione per lanciare, anche in vena ironica, il concetto cardine di questa nuova stagione della kermesse: “La cultura è la cura”. «Cura contro l'odio che si sviluppa soprattutto sul web», ricorda la professoressa Cristina Acciaro, assessore alla Cultura di Portocannone, che insieme al sindaco Giuseppe Caporicci introduce la serata. «E contro la cattiveria, che è anagramma di creatività!». Creativi sono infatti il progetto dell’Aut aut festival, unico del basso Molise a essere stato selezionato nel bando regionale ‘Turismo è cultura’, e la sua curatrice Valentina Fauzia che con combattività ha saputo reinventare per il festival una nuova formula itinerante, dopo 4 anni di ‘pianta stabile’ a Termoli.

Formula che sembra già funzionare: attira e coinvolge sia gli affezionati alla rassegna che arrivano in massa da fuori paese, sia numerosi abitanti curiosi di scoprire qualcosa di mai visto e sentito. La Fauzia ne è soddisfatta: «Prima gli odiatori si nascondevano dietro una tastiera, ora si sono riversati sulle strade. Ma la piazza piena ci dimostra che non siamo alla deriva come siamo portati a credere».

Prende e rilancia il concetto l’ospite della serata - e chi meglio di lui che è autore per la tv, la radio e la carta stampata sa tastare il polso del Paese: «Non facciamo così schifo come sembra, siamo persone perbene; il problema è ci fanno passare per scemi se solo siamo buoni nella norma». Il libro che Bottura sta presentando in anteprima di fatto dichiara fin dal titolo (“Buonista un cazzo”) guerra aperta a un termine di cui si abusa per screditare gli avversari: «Ho deciso di appigliarmi all’aggettivo “buonista” perché viene additato come tale chiunque abbia ancora un minimo di senso civico, di tolleranza, chiunque insomma non tenti di dare fuoco a uno straniero se lo incrocia alla pompa di benzina».

Su richiesta dell’editore, il libro – che non è un saggio ma nemmeno un romanzo - avrebbe dovuto essere una sorta di guida satirica alle elezioni europee, «ma non ne avevo voglia. Fare satira prima era facile, ma questa richiede un’iperbole che esasperi i tratti di chi è al potere: ora superare Toninelli è un'impresa impossibile. I vecchi socialisti magari rubavano, ma mai avrebbero postato una foto sui social con la didascalia “Qui su vede che sono molto concentrato” (come il ministro ha fatto). È solo uno dei tanti esempi, ma da un pezzo siamo al paradosso e questo ci fa capire che c'è qualcosa che non funziona nella politica e in Italia».

E buona parte di questo malfunzionamento è dato dalla comunicazione e dal linguaggio. Il giornalista si sofferma su due parole in particolare: “schadenfreude”, lemma tedesco che indica la sensazione di felicità che si prova meschinamente quando va male qualcosa a qualcun altro, e “furbo”, etichetta che si dà spesso ai politici e a chi la pensa diversamente da noi. «Questa è una parola che - nell'accezione negativa che gli diamo noi - esiste solo nella lingua italiana. Nelle altre c’è “intelligente”, “brillante”, come sarebbe giusto che fosse. La politica è una cosa bella, vuol dire poter gestire il Paese e le persone, aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. Politica è battersi perché le proprie idee diventino la maggioranza, non accodarsi nello sminuire le idee altrui! Vale anche per chi fa informazione – con decoro e rispetto della verità e del lettore».

Il tratto che mina sia la politica che l’informazione è sintetizzato ancora una volta in una parola: “disintermediazione”, ovvero «arrivare direttamente al popolo bypassando i giornalisti, e si ottiene delegittimando questi ultimi, attaccandoli e insultandoli costantemente; ma se è il politico a fare informazione non è più informazione, si chiama “propaganda”. La disintermediazione è il sistema comunicativo alla base del Movimento 5 Stelle; anche il Pd ha iniziato a criticare il giornalismo e a volersi sostituire a questo, eppure è il responsabile del passaggio della Rai nelle mani del Governo». Uno dei grossi errori del centrosinistra, suggerisce quindi l’autore, sarebbe stato di uniformare il proprio linguaggio a quello del centrodestra (quell’accodarsi di cui sopra).

Parlando di comunicazione, la Fauzia pone all’ospite una domanda dai toni più leggeri e curiosi: quale mezzo, fra radio, carta stampata e tv, gli dia più soddisfazione. «La TV è divertentissima!» esclama l’autore; «per scelta non ho mai lavorato per Mediaset, mi sembrava sbagliato prendere quel denaro. E come già detto, negli ultimi tempi in Rai è complicato, vuol dire essere costantemente nelle mani della politica e dover rendere conto a chi governa. Ma scrivere i testi per Luciana Littizzetto, ad esempio, è molto bello perché lei ha un modo più carino e “infantile” di esprimersi, distante dal mio. Con Crozza, soprattutto, ho lavorato in grande libertà: è esattamente la persona che si vede, e la sua galleria di personaggi è esilarante. La radio però resta il primo amore, e ha un grande vantaggio: nessuno la prende sul serio ma è pervasiva, “entra”. Oggi nessuno dice più “l'ho visto in TV”, ma qualcuno dice ancora “l’ho sentito alla radio”. In radio si crea un “patto”, perché si riesce a costruire un racconto che è unico e univoco, non l’unione di parti scollegate fra loro».

E proprio creare un racconto e un’intimità col pubblico è quel che il giornalista fa durante tutta la serata, complice anche un malfunzionamento del proiettore che lo “costringe” ad andare a braccio e raccontare a voce le immagini e i titoli che avrebbe dovuto mostrare. Non è un male: Bottura riesce a lasciare spazio all’immaginazione e a portare dalla sua parte gli spettatori, talvolta spiazzati dall’alternarsi di un umorismo sottile e complesso e di un altro più terreno e di facile presa. Su quest’ultimo tipo di battute l’autore conclude: «Come disse Tognazzi alla guida de ‘Il Male’ negli anni '70, rivendico il diritto alla cazzata!».