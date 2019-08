"Musica sull'abisso", l'ispettore Medici torna a Bologna

TERMOLI. Ancora una volta la libreria Fahrenheit ospita per il ciclo “Incontri con l’autore” un nome d’eccezione, questa è stata la volta di Marilù Oliva.

“Musica sull’abisso” il suo secondo romanzo pubblicato con Harper Collins, dopo il successo clamoroso de “Le spose sepolte” presentato un anno fa sempre da Fahrenheit.

La seconda indagine per l’ispettore di Polizia Micol Medici, che lascia Monterocca e torna a Bologna.

"Musica sull'abisso" di Marilù Oliva alla libreria Fahrenheit.

Un thriller inquietante e attuale, il ritrovamento del corpo di Gwendolina Nanni, in un’ansa del fiume , il caso viene chiuso come suicidio ma ifamiliari non ci stanno e si rivolgono alla Sezione Omicidi di Bologna, dove è stata da poco trasferita l’ispettore Micol Medici. Le ricerche vertono attorno agli ex-studenti di un liceo storico di Bologna, il Cicerone, dove si diploma la migliore gioventù della città. Ma c'è una classe del passato che ha avuto un destino infausto: uno dopo l'altro, anno dopo anno, stanno morendo gli adulti che quindici anni prima sono stati compagni di classe. Tutti in circostanze sospette e tutti lo stesso giorno, il 21 febbraio.

Micol Medici dovrà ricostruire i motivi che legano questi omicidi a distanza di quindici anni.

Il file rouge di tutta la vicenda una canzone scritta in latino da gli studenti della 5G, che preannunciava in maniera criptica la morte degli studenti. Nel libro dell’Oliva viene indagato anche il mondo dell’adolescenza, un mondo molto spesso fatto di esclusione sociale e fisico.

“Musica sull’abisso” invita a riflettere anche su tematiche universali importanti: il bullismo, l’uso di stupefacenti, la famiglia.

Il talento di Marilù Oliva si denota nell’armonia della storia, come riesce a indagare nella psicologia dei personaggi.

L’Oliva prende il lettore per mano e riesce a tenerlo con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.