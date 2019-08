Poesia, Natalina Di Legge si aggiudica il primo posto all’Histonium di Vasto

PORTOCANNONE. Natalina Di Legge, poetessa di Portocannone, con la poesia “I silenzi della memoria” si è aggiudicata il primo posto nella sezione silloge inedite del prestigioso Premio Nazionale Histonium di Vasto. La cerimonia di premiazione avverrà il prossimo 21 settembre nell’aula magna del liceo scientifico“R. Mattioli” di Vasto alla presenza di personalità del mondo istituzionale e culturale.

La comunicazione del premio è giunta: “lo scorso 10 agosto tramite una e-mail da parte dell’organizzazione” confida felicissima Natalina la quale, tra l’altro, non è nuova a ricevere premi per le proprie composizioni ed è unhabitué del Premio Histonium. “Ogni volta è una gioia immensa - dichiara la Di Legge - perché ogni volta è come se fosse la prima volta: un nuovo lavoro, nuove emozioni provate e scritte e di conseguenza trasmesse”.

Natalina Di Legge, nata a Portocannone, è una maestra d’asilo che ha alle spalle una lunga serie di riconoscimenti ricevuti. Nelle edizioni del 1994, 1995, 1997 e 1998 del Premio Nazionale Histonium ha conseguito,per la poesia a tema libero, i seguenti riconoscimenti: Segnalazione di merito, Menzione d’Onore (due volte), Premio Speciale del Presidente. Nel 2012,sempre all’Histonium, vince il Premio Speciale Unico per il Molise con una poesia sul tema: “Le bellezze paesaggistiche del nostro Paese”.

All’Histonium 2013 riceve la Menzione d’Onore per un’opera inedita di narrativa, mentre all’Histonium 2014 e 2015 le è stato assegnato il Premio Speciale del Presidente per la poesia a tema libero,mentre nel 2016 vince il 3°Premio Ex-Aequo e all’edizione del 2017 vice il Premio Speciale della Giuria sempre per la sezione poesia a tema libero. Al Premio Letterario Internazionale “San Gerardo Maiella”edizione 2017 e 2018 è risultata vincitrice del “Premio Fidas Muro Lucano”e 1° classificata nella sezione Poesia a tema libero.La più brillante affermazione, tuttavia, Natalinal’ha avuta all’Histonium dello scorso anno ,dove le viene conferitoil prestigioso “Trofeo della Cultura – Histonium alla Carriera” ritirando il Trofeo della Bagnante.

Nel suo curriculum figurano anche una raccolte di poesie“Dal Cassetto”e un saggio sulla storia del melodramma lirico, altra grande passione della poetessa di Portocannone, dal titolo “Opera”. Entrambi i volumi sono delle Edizione Tracce.