Arriva 'Lilium', il corto molisano che racconta la violenza che non si vede Copyright: Termolionline

TERMOLI. Sono molisani e giovanissimi, di soli 21 e 22 anni, Antonio De Gregorio e Mattia Marano, i due registi e sceneggiatori di ‘Lilium’, cortometraggio che ha almeno due grandi meriti: quello di essere stato coraggiosamente girato per intero nella nostra regione e quello di affrontare una tematica sociale tutt’altro che scontata.

Se ne è parlato in anteprima questa mattina in sala consiliare, alla presenza dell’assessore alla cultura Michele Barile e del presidente del consiglio comunale Michele Marone, entrambi prodighi di elogi e auguri per i due ragazzi.

Nato come progetto di tesi per l’Istituto europeo del design di Milano, dove Antonio e Mattia hanno studiato, ‘Lilium’ ha richiesto un anno per essere scritto, anno durante il quale i due hanno consultato psicologi, medici e assistenti sociali circa lo sviluppo emotivo e relazionale dei bambini vittime di violenza assistita. Questo è infatti il tema portante del corto: l’impatto che una violenza domestica, anche se non subìta personalmente, può avere sulla crescita dell’individuo.

A illustrarlo è Mattia, il campobassano della coppia, che collega a questa scelta quella delle location: «Un piccolo paese come Casacalenda, nel quale per di più il protagonista svolge un lavoro sempre a contatto con le persone, ti costringe quasi ai rapporti sociali, che diventano quindi più facili da esplorare. Da molisani, e amando il Molise, ci tenevamo a mostrarne le potenzialità cinematografiche e non solo turistiche».

Ha un difficile e contrastante rapporto coi compaesani infatti il protagonista del corto, il macellaio Antonio, che tuttavia sembra socialmente accettato, fin quando arriva la giovane e bella Lilia a stravolgere ogni cosa. Il nome della ragazza come quello del cortometraggio stesso si riferisce al giglio, fiore che è allo stesso tempo simbolo di morte e di purezza, incarnati nell’opera da uno dei personaggi. Ma sulla trama e i suoi risvolti la coppia di giovani autori non si sbottona troppo, lasciando mistero e attesa per la visione.

Due settimane di riprese, in parte anche a Guardialfiera oltre che nella patria di MoliseCinema, dove pochi giorni fa si è tenuta la prima assoluta di ‘Lilium’ nella sezione dedicata alle opere nostrane ‘Girare il Molise’. Il termolese Antonio De Gregorio, che si è occupato principalmente degli aspetti produttivi, spiega che la troupe, composta da una decina di elementi, si è spostata in buona parte da Milano, per poi completarsi con la ricerca sul territorio di alcune maestranze, in particolare lo scenografo Michelangelo Tomaro e la truccatrice Deborah Napoleone.

Ma come è stato finanziato ‘Lilium’? «In parte è autoprodotto, mentre circa il 60% è stato coperto da aziende molisane e non. Ci è stato poi concesso il patrocinio della Regione e in più, data la valenza sociale, il film è stato riconosciuto anche dalla Garante dei diritti della persona Leontina Lanciano».

Per portare il film a Termoli e presentarlo nel migliore dei modi a un pubblico più vasto possibile, è stata organizzata una serata-evento per domenica 18 agosto alle 21 al cinema Oddo, che vedrà, prima e dopo la proiezione integrale del cortometraggio, diversi interventi importanti; i primi saranno proprio da parte delle rappresentanti del Garante dei diritti, Luisa Iannelli e Giulia Capone. In seguito, sul tema della violenza, sarà il turno della consigliera provinciale di parità di Campobasso Giuditta Lembo e della psicoterapeuta del Centro di salute mentale Maria Immacolata Mustillo che, insieme al direttore del Csm stesso, il dottor Angelo Malinconico, relazionerà sul meccanismo della rimozione dei traumi. La cosiddetta violenza assistita sarà invece trattata da Mariagrazia La Selva di Liberaluna Onlus con un intervento dal nome “Non solo violenza che si vede”. Sono attesi anche rappresentanti istituzionali del Comune di Termoli e della Regione Molise.

Dentro e fuori dalla nostra regione, dopo queste anteprime ‘Lilium’ partirà alla volta di un giro di festival di settore nonché di proiezioni e dibattiti nelle scuole, un nobile intento al quale Antonio e Mattia sembrano tenere in modo particolare.