Al largo Baronale di San Martino in Pensilis la retrospettiva poetica di Norma Malacrida

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una serata speciale, quella di oggi a San Martino in Pensilis. Nell’ambito dell’incontro con la Poesia, organizzata dall’associazione Nuova Arcobaleno, dalle 21.30, sarà proposta una manifestazione di retrospettiva poetica di Norma Malacrida, scrittrice, docente e autrice notissima in basso Molise, soprattutto.

L’evento culturale ha luogo al Largo Baronale del cortile della Famiglia Tozzi.

I saluti di apertura e di presentazione sono affidati all’assessore alla Cultura Antonella Di Lillo.

Relatori sono la dirigente scolastica Maria Concetta Chimisso e lo storico ed esperto di poesia Luigi Pizzuto.

Ci sarà anche l’intervento della stessa autrice e poetessa, Norma Malacrida, che preluderà alla lettura di alcuni versi delle sue opere, a cura di Paolo Mancino, Ida Mazzocchetti, Cinzia Sisti, Maria Adele Flocco, Antonella Di Lillo.

Una iniziativa di grande valenza, che si avvarrà anche di un pregiato accompagnamento musicale, col Duo Fors violino e chitarra, Cinzia Lenti chitarra e con l’esposizione artistica di Viviana de Rosa.

L’incontro con la poesia sarà moderato dal giornalista Emanuele Bracone.