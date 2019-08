"Salviamo il futuro: ecologia, ambiente e natura": la mostra Globalart al Castello Svevo

TERMOLI. La Globalart presenta XI Festival ”Globalart International Art” 2019 dal tema "Salviamo il futuro: ecologia, ambiente e natura".

L'esposizione avrà luogo al Castello Svevo di Termoli.

Mostra a cura di Rosa Didonna e il critico d’arte Pasquale Di Matteo, con la partecipazione di Oscar De Lena Presidente Archeoclub Termoli.

Inaugurazione domani alle 20 con la performance La Sibilla " Metamorfosi "musica inedita dei Jumping The Hole Arte la mia seconda Pelle" Rosa Didonna

La mostra si potrà visitare fino a lunedì 2 settembre 2019 orari 10 -12,30, 18- 22.

Espongono artisti di fama nazionale e internazionale: Antonella Lolli, Rita Ricci, Aurora Cirillo, Giusy Rizzi, Antonia Giotti, Elena Mariani, Marco Matteucci, Tina Piedimonte, Olga Cucaro, Daniela Capuano, Mario Perrotta, Oreste Pazienza, Mario Finizio, Susanna Yang, Lina Mariolu, Carlo Solidoro, Anna Esposito Domenico Savoldelli, Mariagrazia Zanett, Pino Gesualdo, Ciro Lupo, Nilla D’Amore, Lucia D’Aleo, Rosana Cugusi, Silvia Perrone, Enza GiannoccaroLucia Del Valle, Rosalba Ferilli Video Vincent Messeliere gruppo Musical di Zetaenne Poesie Diego Iurilli, Alessandra Branzanti, Gianni Maselli, Maggio Angela Francesca Kiara, Francesca Ghidini, Franco Bulfarini, Muriel Villa Nicoletta Bigi, Barbara Marchi, Irina Petrovna, Gina Fortunato,Daniela Bussolino, S. V. Kelly, Gaia Draganova, Max Sciuccati,Cinzia Morini, Petruska Merisio, PierGiò, Pietro Cinti, Silvy Favero, Teresa De Sio

Il XI Festival ”GLOBALART International Art” vuole essere un connubio tra poesia e arti visive. Poesia, Narrazione, Pittura, Scultura, Fotografia, Video, Installazione, Grafica, etc. La Contaminazione e la narrazione al centro del tema come fil Rouge tra chi parla e chi ascolta con gli artisti presenti al Festival.

La mostra narrativa prevede una climax di scelte volte razionalmente a rappresentare l’ascesa degli artisti e dei poeti che intervengono nella visione del messaggio tra Ecologia Ambiente e Natura« Nel mondo d'oggi stiamo vivendo una crisi ambientale, ma ne possiamo trovare traccia anche nell'epoca degli impressionisti. Infatti, a partire dal 1860 si è cominciato a pensare alla terra come ad un elemento complesso ma unitario. Si parlava già di ecologia e la responsabilità di artisti e scienziati stava nel rappresentare tutto questo elemento come un'unità.

La Globalart presenta attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea la natura l’ambiente e l’ecologia Salviamo il futuro con" la musica, la pittura, la scultura, la fotografia, l’ installazione, la grafica, la video art, la poesia e la narrazione la canzone, e tutte le branche dell’arte uniti in un linguaggi universale dove la sensibilità umana ne diviene la chiave interpretativa, della propria esperienza, i propri pensieri, la propria saggezza, la propria vita, strumenti e mezzi per esprimere e svelare se stessi a confronto con ciò che ci circonda per la salvaguardia dell’ambiente. La realizzazione di mostre itineranti è stata negli ultimi anni un’attività realizzata con grande impegno da parte della Globalart. Spettacoli dal vivo su ispirazione di opere di artisti affermati come anche tanti giovani che possono avere la possibilità di esibire la propria arte. Un evento irripetibile di assoluto prestigio inserito in una cornice itinerante di richiamo internazionale. Il fruitore ha la possibilità di poter vivere una vera esperienza di crescita, questo grazie al risultato di un lavoro interdisciplinare su linguaggi e contenuti delle varie arti.

«È proprio l’arte, la creatività e la cultura – afferma l’artista Rosa Didonna - a ricordare che è un obbligo civile risparmiare le materie prime del pianeta e salvaguardare l’ambiente e la Natura, far si che ai cittadini di domani sia lasciato un mondo migliore grazie anche ad uno sviluppo eco-sostenibile. Così nasce < Metamorfosi di "Arte la mia seconda Pelle L’arte per l’evoluzione>della La Sibilla "“, di cui IL FESTIVAL ITINERANTE si fa portavoce; Un piccolo viaggio attraverso il labirintico universo femminile, muniti solo dell'essenziale: una voce, di sottofondo con la musica inedita dei Jumping the Hole.

la musica nella performance è la parola chiave che si propone di essere allo stesso tempo intima ed assoluta che spazierà tra modi di essere donna, l’intervento è nel e col mondo a vivere in una dimensione tombale dove la manovra risiede proprio della visione di quel che accadrà, con la carica di quel che è stato. Pianificare la propria morte e la propria rinascita in un tempo ancora ignoto».