TERMOLI. Due primi premi importanti nel mese di agosto per la nostra concittadina Maria Carmela Mugnano.

Il primo, in Abruzzo, è il “Premio Domenico Ciampoli, Città di Atessa”, promosso dall'Associazione socio - culturale ed artistica “ConventiAMO” e dall'Assessoratoalla Cultura della cittadina della Val di Sangro. La premiazione di Maria Carmela Mugnano si è svolta il 9 agosto nel meraviglioso scenario dell'antico Convento di Vallaspra, nell'ambito di una suggestiva serata all'insegna della poesia, della musica, della cultura eno-gastronomica, e alla presenza di alcune eccellenze imprenditoriali del territorio.

Il secondo, in Basilicata, è il Premio “Jacopo da Lentini” promosso dall' Organismo culturaleU.N.L.A. Lagopesole (Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo), Unione definita dal Senato della Repubblica “Ente di grande rilevanza socio-culturale”. Maria Carmela Mugnano è stata premiatanel grandioso e stupendo Castello federiciano di Lagopesole nella serata del 13 agosto, e insignita del titolo di “Poeta federiciano 2019”. Nel segno di un ideale gemellaggio tra questo Castello e il nostro, entrambi costruiti da Federico II, il Presidente Archeoclub di Termoli “Federico II di Svevia”, Oscar De Lena, ha inviato al Delegato Regionale U.N.L.A. per la Basilicata, Leonardo Pace, una lettera di amicizia e di futura collaborazione.

Il testo della poesia premiata.

TI PORTEREMO IL MIRTO E LA GINESTRA

(Isole Tremiti - in memoria di Pio Fumo)

Per queste antiche scale

ti porteremo il mirto dei Poeti

intrecciato alla ginestra solitaria…

E aspetteremo che da noi salga quel vento

che manderemo a scuoter l’irto viso

di polverose cale,

per recarti aromi d’alga e di elicriso…

… Aspetteremo il vento

che salirà quassù come un destriero,

per potergli affidare la corona

che nel silente incanto della notte

verrà a posarti lieve sulla testa.

E sarai qui, con sguardo acuto e fiero,

a rimirar nel cielo quelle stelle

che alla flotta di Diomede in gran tempesta,

pietose offrirono rotta sicura

su queste perle nel pelago sparse

… e sarai roccia viva tra pietre arse.

… E il vento tornerà con nuova storia

di antichi eroi, santi e predatori

di cui ci hai tramandato la memoria.

Sapremo allora che quello è il tuo dono…

Andremo a dire all’onda che si frange

d’esser per te il canto di una madre,

dolce a cullarti per non sentirti solo,

e forte… a sovrastare il pianto

di diomedee in volo.

Ti porteremo il mirto e la ginestra…

Maria Carmela Mugnano