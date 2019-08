Santa Croce di Magliano, un murales per celebrare il ventennale dell'Avis Copyright: Avis Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sono numerose le iniziative organizzate in occasione del ventennale della sezione Avis “Angelo Tatta” di Santa Croce di Magliano. Tra queste spicca anche un murales realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Antonio Giordano”. È stato realizzato da Nicola Alessandrini. Questo il senso dell’opera che impreziosice il patrimonio culturale presente in paese anche nell’ambito del percorso di street art:

"L'idea – spiega l’artista - è quella di un corpo che diviene connettore fra due forme di vita differenti, terreno e linfa. Le due piante vengono abbracciate e strette dal corpo: la veste fiorita diventa il pattern culturale, il terreno empatico che connette le piante. Mi piaceva il pensiero che il donare il sangue non è solo qualcosa di fisico, ma è anche una predisposizione mentale, un esercizio ed una pratica alla generosità, alla condivisione".

Entusiasta il presidente della sezione Avis, Flaviano Alfieri, che a nome del direttivo e di tutta la realtà associativa ha ringraziato l’autore e l’associazione di cui è responsabile Marianna Giordano. L’impegno continua per condividere valori significativi.