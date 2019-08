CAMPOMARINO. Liliana Corfiati non solo protagonista sull’asse Milano-Campomarino, ma diviene anche artista apprezzata sia nell’Adriatico che nello Ionio, come a Isca, dove è stata ospite dieci giorni e ha realizzato per volontà del dottor Pasquale Nestico, presidente benemerito della Filitalia International un murales in onore degli emigrati iscani. Dal titolo “Il sogno americano degli iscani con Isca nel cuore”. La scena raffigura gli emigrati che abbandonano tristemente Isca protetti da San Marziale, protettore di Isca, con la speranza di fare ritorno nel loro paesello. Il murales 20 metri per 4 ha avuto tantissimo successo. Molti gli emigrati che sono ritornati nel loro paesello per trascorrere le vacanze estive che si sono rivisti in quelle figure da me dipinte. Era l’anno 1966 quando gli iscani abbandonarono il loro amato paese in cercadi una vita migliore. Sono passati tanti anni, oggi rientrano nel loro paese in condizioni più agiate ma il problema per Isca non è cambiato molto, c’è ancora tanta disoccupazione e c’è ancora chi abbandona il paese in cercadi fortuna altrove. Ho parlato con quella gente.

Gli anziani vivono tranquilli, i pochi giovani cercano di darsi da fare per tenere vive ancora le proprie tradizioni ma appena possono vanno via. E' un paesino stupendo come tanti, ce ne sono anche in Molise, hanno lo stesso identico problema e lo stesso grande amore per il proprio paese ma nessuno fa niente per cambiare questa triste realtà. Unacosa però mi ha colpita tantissimo, la dignità e l'orgoglio di questa gente, di essere Iscani, la loro identità, non ha subito cambiamenti e la sbandierano ai 4 venti perché sanno che è la loro vera ricchezza. Il mio murales ancora una volta ha colpito tanti visitatori per la sua esecuzione e per il suo contenuto attualissimo ai giorni d’oggi con la globalizzazione che divampa. Sono stata felicissima di eseguirlo e di aver dato ancora una volta in messaggio d'amore e di vita per chi ha vissuto la realtà dura dell'emigrazione. Il bellissimo ricordo della Gente di Isca rimarrà sempre molto vivo nel mio cuore e mi aiuterà a capire sempre di più chi abbandona il proprio paese senza mai dimenticarlo».