CAMPOMARINO. Continua la kermesse culturale dedicata agli autori. Domenica 25 agosto l’Aut Aut festival a Campomarino ha ospitato Andrea Sesta del collettivo di lercio.it, il sito satirico più famoso d’Italia. Moltissimi gli spettatori arrivati a Campomarino per assistere all’evento che avrebbe dovuto svolgersi in. Largo Santa Maria e che invece, a causa della pioggia, è stato spostato nella bellissima cornice di Palazzo Norante. Un clima intimo e rilassato ha caratterizzato l’incontro durante il quale si è discusso di satira, ironia, delle origini del sito lercio.it ma anche di temi quali l’hate speech ovvero la conversazione d’odio online e offline, la responsabilità dei comportamenti individuali, la possibilità di fare satira al giorno d’oggi in Italia.

Questa sera, ore 21.30, ‘Storie all’improvvisa’ l’atteso evento Aut Aut festival con Andrea Calabretta a Termoli nella bellissima cornice di Largo Tornola. Una location adatta ad accogliere il celebre cantastorie del Teatro verde di Roma. Calabretta conduce da 20 anni laboratori teatrali-espressivi per bambini e ragazzi, attività ludico-didattiche. Inventa e crea giochi e percorsi di crescita, di divulgazione e conoscenza. Ha pubblicato moltissimi libri nella collana Favole a Teatro – Edizioni Lapis: La bella addormentata, Cenerentola e la scarpetta di cristallo. Scope, Stregoni e Magiche Pozioni, I Cavalieri della Favola Gioconda, Il Pifferaio di Hamelin. Ha scritto oltre cento fiabe teatrali, canovacci per burattini, racconti animati. Per la particolare scenografia dello spettacolo si invitano tutti i bambini a portare con sé un cuscino.