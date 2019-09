Il violoncellista termolese Claudio Casolino "Giovane talento" della Summer School 2019

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Summer School 2019, quest'anno il premio "Giovane Talento S. C. D. M." è stato consegnato su delega del sindaco dal consigliere comunale di maggioranza Giovanni Gianfelice a un giovane musicista di Termoli, Claudio Casolino che ha presentato una performance al violoncello.

Summer School 2019, un incredibile successo. È terminata a Santa Croce la tre giorni di seminari di musica, con concerti, esibizioni e film guidati, organizzata ogni anno nell’ambito della locale scuola civica di musica, dall'insuperabile maestro Leo Quartieri e che ha visto protagonisti tantissimi ragazzi del posto, dei Comuni vicini e addirittura da Termoli e Campobasso. Su delega del Sindaco ho partecipato insieme all’assessore alla Cultura Petruccelli, all’interessante kermesse e sono rimasto positivamente colpito dalla bravura di tanti piccoli talenti. Tutto merito del maestro ma anche dei suoi validissimi collaboratori: Antonio Farnitano, Marco Borghetti, Armin Siros, Pietro Ferrazzano e Franco Di Palma. Ospite d’eccezione il flautista Campobassano Fernando Fracassi, musicista di fama internazionale, che ha proposto un gemellaggio tra la nostra scuola e una sua scuola in Germania dove lo stesso attualmente risiede.

La targa "Premio Giovane Talento S.C.DM.” è stata consegnata al bravissimo violoncellista termolese Claudio Casolino. Numerosa la partecipazione di pubblico che ha seguito le serate a dimostrazione che la nostra scuola di musica con un retaggio trentacinquennale è stata una scommessa vincente per la nostra comunità. Veramente un fiore all’occhiello di cui andare orgogliosi per aver fatto avvicinare alla musica in tutti questi anni, decine e decine di giovani; molti di essi si sono affermati in Molise ed anche fuori Regione. Proporrò all'amministrazione di cui sono onorato di far parte, la intitolazione della scuola civica, a due nostri concittadini, i fratelli Gino e Giovanni Miozza, che sono stati i precursori della musica locale, dedicandosi, in anni remoti, ad insegnarla ai giovani santacrocesi, con passione e spirito di dedizione. Un augurio affettuoso a tutti i giovani ed anche meno giovani frequentanti i corsi per il nuovo anno musicale che sta per partire.

Sotto: "Let it be" un famoso brano dei Beatles cantato da un ragazza di Campobasso e accompagnato dall'orchestra dei giovani di Campobasso e Santa Croce ed alcune foto della manifestazione.