GUGLIONESI. Lunedì scorso, 2 settembre, un gruppo di 15 studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, è partito per Cambridge, Inghilterra per completare il terzo modulo del progetto PON FSE Cittadinanza Europea “Building Bridges”, dal titolo del modulo: “Second Star on the Right, ‘til Morning,”.

Durante l’esperienza nel Regno Unito, inoltre, i partecipanti accompagnati dalle docenti Lesley Fearn e Filomena Galeazza, frequenteranno un corso di perfezionamento e potenziamento della lingua inglese presso un collegio prestigioso di Cambridge.



Gli studenti coinvolti in quest’importante iniziativa sono stati selezionati secondo i risultati ottenuti dal Cambridge English Examination Board e dopo aver completato un corso di potenziamento di Cittadinanza Europea tenutosi da Clorindano Bellocchio e Michele Teonesto durante il mese di luglio presso il Liceo di Guglionesi.



Il focus della ricerca è portare avanti attività di studio su personalità famose del mondo accademico, letterario e scientifico che hanno studiato nella prestigiosa Università di Cambridge nel passato.



L’attività culminerà con la condivisione del materiale sia sul sito internet del Liceo di Guglionesi, sia con la creazione di un e-book consultabile online.



Le attività di formazione non si esauriscono però nella ricerca e nello studio ma, al contrario, sono previste escursioni a Londra, a Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare e nelle città di Oxford e Cambridge famose in tutto il mondo per le loro antiche e famosissime Università.