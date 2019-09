Il saluto di inizio mandato della preside Patrizia Ancora a Guglionesi

GUGLIONESI. Dalla neo preside a Guglionesi, Patrizia Ancora, arriva il messaggio di saluto.

Colgo l’occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico per salutare, nelle vesti di nuovo dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi, il personale docente e non docente, le famiglie e gli studenti. Auguro buon anno scolastico a tutti, nella sincera convinzione che la nuova esperienza, che per me rappresenta un’ulteriore sfida, costituisca un’opportunità irrinunciabile di formazione e di crescita, umana e culturale.



La scuola rappresenta il luogo privilegiato dove acquisire saperi, scoprire talenti, consolidare competenze indispensabili per capire ed interpretare la complessità che quotidianamente ci avvolge e per diventare persone e cittadini responsabili.

Sono consapevole di ricevere “in eredità”, dalla mia collega, prof.ssa Maria Maddalena Chimisso, un prezioso patrimonio, fatto di successi, di prestigiosi riconoscimenti, di alti livelli qualitativi raggiunti dagli studenti.

Mio precipuo impegno sarà quello di continuare, nel solco già tracciato, un percorso di crescita e di innovazione continue, certa di poter contare sulla collaborazione dei docenti, dei genitori, del personale tutto della scuola, delle istituzioni presenti sul territorio, in particolare dell’amministrazione comunale, che negli anni ha dimostrato di essere costantemente al fianco della comunità scolastica. Auspico il continuo supporto da parte del Sindaco, avv. Mario Bellotti, e di tutta l’amministrazione comunale, nell’espletamento delle finalità istituzionali.

Nella scuola, come in tutte le organizzazioni complesse, ogni componente vive e si alimenta in connessione con il tutto, all’interno del sistema organizzativo in cui è inserita, per cui risulta indispensabile che ognuno, in ogni momento, assolva alle proprie funzioni con grande senso di responsabilità sia individuale che collettiva.

Ai ragazzi raccomando di credere nel percorso di studi intrapreso, di mostrare tenacia, volontà di migliorare, di avere entusiasmo.

L'acquisizione di competenze relazionali, emotive e professionali vi consentirà di diventare cittadini attivi e consapevoli, qualità di cui il nostro Paese ha infinitamente bisogno per una crescita sociale, economica, culturale e valoriale.

Alle famiglie offro la mia collaborazione incondizionata, affinché il difficilissimo mestiere di genitore diventi più semplice; al contempo, rivolgo l’invito di essere vicini fattivamente, in modo che il Patto educativo di corresponsabilità non resti un mero adempimento burocratico, ma si concretizzi in una vera e propria alleanza che ci unisca, al fianco dei giovanissimi studenti.

La Scuola e la Famiglia devono costituire un solido ed univoco punto di riferimento che orienti il percorso di vita dei nostri ragazzi.

Ai docenti auguro di sentirsi accomunati da un progetto di condivisione di valori, di idee, realizzato in un clima di appartenenza e rispetto reciproco. A voi rivolgo l’appello più accorato da parte di chi, nel cuore, rimane e rimarrà una docente.

Al Dsga, al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori scolastici va il mio incoraggiamento a continuare un lavoro prezioso ed indispensabile che mi vede al vostro fianco nelle sfide e nelle difficoltà di tutti i giorni.

Auspico collaborazione e confronto con le istituzioni culturali presenti sul territorio, al fine di creare occasioni di crescita per noi e per i giovani che ci sono affidati.

Auguri di buon anno scolastico, dunque, a tutto il “popolo” della scuola, auguri a chi ho lasciato e che porterò nel cuore, auguri a chi mi attende».