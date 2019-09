"La nota imperfetta", accoglienza da star per la scrittrice Annalisa Frontalini

TERMOLI. Ospite del ciclo “Incontri con l’autore” presso la libreria Fahrenheit oggi pomeriggio l’autrice Annalisa Frontalini.

Le dolci note delle sue poesie hanno incantato il pubblico numeroso.

“La nota imperfetta” l’ultimo lavoro della Frontalini edito da Infinito edizioni ad affiancarla Giulia Cannito, grande lettrice e amica della libreria da anni presidente dell’Associazione Culturale Effetti Collaterali.

Annalisa Frontalini vive a San Benedetto del Tronto, laureata in Scienze Politiche, da sempre attenta al mondo dell’arte e organizza e promuove eventi culturali, cura la collana editoriale dedicata ai musicisti per la De Felice Edizioni.

Dal 2016 è ideatrice e direttore artistico della rassegna letteraria e musicale “In Art” e presidente dell’associazione culturale Rinascenza.

Al centro della poesia della Frontalini c’è l’idea dell’imperfezione, “la vita perfetta è costellata da tante imperfezioni, “le imperfezioni che ognuno di noi possiede ci arricchiscono siamo tutti imperfetti questo ci rende unici ed è un continuo stimolo, ci vuole coraggio ad accettare l’imperfezione che risiede in ognuno di noi.

La nostra vita è una serie di esperienze imperfette, siamo consapevoli che non esiste la perfezione assoluta e quando ci rendiamo consapevoli che non è cosi, rimaniamo traditi ,il tema del tradimento “il bacio di Giuda” che ricorre molto spesso nelle poesie, «non riguarda solo il tradimento d’amore come viene inteso più di frequente, inteso mai inteso anche come la delusione che possiamo provare nei confronti di persone o situazioni che credevamo perfetti, è proprio perché la perfezione che noi cerchiamo non esiste».

Il senso di inadeguatezza l’imperfezione la paura l’amore, sono i tanti temi delle composizioni della Frontalini.

Alcune poesie sono autobiografiche dedicate ai genitori, «il bacio del papà che consola» poesie che raccontano le emozioni anche l’amore filiale.

«L’amore è il filo conduttore, si rischia di scivolare nella banalità parlando d’amore è meglio compiere atti d’amore»

In una delle poesie parla di una giornata trascorsa al mare con la madre e c’è un riferimento al castello di Termoli.

L’amore per Annalisa è anche pena, il rovescio della medaglia di questo sentimento ma è anche perdono, cura, tenerezza, bellezza.

Altro tema ricorrente nelle poesie è la paura «Io di paure ne ho tante, ma la paura è fondamentale, se noi riusciamo ad affrontarla riusciamo ad arrivare alla meta, superarle è un traguardo, dobbiamo passare attraverso le paure, vincendole le paure le benedico una ad una», così ne parla in una delle sue poesie.

Citando il “Piccolo Principe” e nello specifico il dialogo tra la volpe e il principe sulla parola, la moderatrice chiede all’autrice qual è il senso oggi della parola.

«Oggi le parole sono importantissime, la nota perfetta della parola non la troveremo mai, la parola non potrà mai racchiudere il senso profondo di quello che vogliamo esprimere, deve essere sempre accompagnato da un segno per far sì che sia incisiva».

«Nella prefazione di Davide Rondoni dice di me che sono totalmente squilibrata ma è necessario per arrivare al proprio bene, la postfazione scritta da Giovanni Bogani dice di me che sono squilibrata ma anche equilibrata e io mi auguro di arrivare a essere cosi equilibrata da potermi permettere di essere totalmente squilibrata».

Le poesie sono corredate dalle fotografie di Paolo Soriani, «Attraverso l’occhio poetico di Soriani, incarna le imperfezioni di cui parlano il bianco e nero ne fa da protagonista».

La poesia rompe “la crosta” come dice Rondoni che ci spinge ad andare oltre.

L’autrice Annalisa Frontalini chiude con un augurio a tutti «anni fa ero a Civitanova con degli amici, durante una calda mattinata, eravamo leggermente infastiditi dalla folla, dalle bancarelle, i panni stesi, ad un tratto Elia il bimbo della coppia si ferma si gira verso di noi con un’espressione di felicità e guarda il cielo, io auguro a tutti noi di farci immergere dallo stupore e dalla meraviglia, perché è l’unica cosa che ci possa salvare».