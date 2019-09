TERMOLI. Un pubblico numeroso e partecipativo quello presente ieri sera alla presentazione del libro “Ascia nera” di Leonardo Palmisano presso i locali della “Città Invisibile”.

Primo appuntamento del ciclo d’incontri e letture “Tutta un’altra storia”, promosso in collaborazione con la libreria Fahrenheit.

Leonardo Palmisano, scrittore e sociologo, autore di numerose inchieste sul campo, “Ghetto Italia” “La città del sesso”.

Con “Ascia nera” edito da Fandango, indaga sulla nuova criminalità: il tema dellaschiavitù sessuale e la tratta degli esseri umani efocalizzando l’attenzione suuna delle organizzazioni più pericolose degli ultimi anni.

“Black Axe”, Ascia Nera,nata negli anni Settanta all’università di Benin City, in Nigeria, come una confraternita di studenti. All’inizio è una gang a metà tra un’associazione religiosae una banda criminale, è una nuova mafiaarrivata anche in Italia.

«In Nigeria l’organizzazione gode di coperture di alto livello, grazie alla corruzione e all’uso della minaccia. Il sistema contrabbanda petrolio,rapisce o compera ragazze da immettere nei bordelli delle più grandi città. In Italia si occupa per lo più di tratta, prostituzionee spaccio.

I nigeriani si aggiungono ai sistemi stranieri già presenti, approfittando dell’aumento evidente della domanda di sesso e droga a più basso costo.

«Noi abbiamo una responsabilità fino a quando non comprenderemo questa cosa», aggiunge Palmisano, «ci fa comodo prendercela con il nero che spaccia davanti alla stazione».

Alla domanda come possiamo noi comuni cittadini arginare questo fenomeno, lo scrittore risponde, «Una cosa che possono fare le regioni, entrare nelle scuole con una campagna di sensibilizzazione contro la droga, per far capire che con il consumo di droghe si favorisce il mercato delle mafie. La responsabilità è delle famiglie, bisogna indagare e capire quello che accade ai nostri figli - facendo riferimento all’aumento quest’estate sulla costa adriatica dell’uso dell’eroina gialla, venduta a un prezzo bassissimo - insegnare ai nostri figli il valore del denaroguadagnato.

Le regioni dovrebbero cominciare una profilassi sulle malattie trasmesse sessualmente nelle scuole.

Il perbenismo sta distruggendo il nostro paese, un’iniziativa che le regioni dovrebbero promuovere all’interno delle scuole ei presidi stessi sarebbe quello d’introdurre una campagna di sensibilizzazione sulle malattie trasmesse sessualmente», conclude Palmisano.

Le parole dello scrittore sono un monito a non soffermarci alla superficie ma ad indagare più in profonditàe domandare a noi stessi cosa possiamo fare per cambiare le cose.