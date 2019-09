TERMOLI. L'UniTre organizza la mostra fotografica realizzata dai corsisti dell'anno 2018/2019, sotto la guida del maestro Antonio De Gregorio. La mostra ha aperto i battenti sabato scorso, ospitata nel palazzo vescovile. Non sono solo foto ma, interpretazioni della realtà, trasfigurate in piccole opere artistiche che il maestro ha saputo scovare negli scatti degli allievi, fino a valorizzare in ognuno le proprie capacità di osservazione e resa artistica.

Già il titolo della mostra "Gli zigoti" mette in luce il carattere particolare e innovativo delle opere che saranno esposte. La bravura degli artisti permette di inquadrare semplici oggetti "gemelli" della vita di tutti i giorni, che grazie all'uso della luce e dell'inquadratura danno luogo a vere opere d'arte. Come insegna la storia dell'arte non è tanto l'opera quanto ciò che l'artista voleva rappresentare. Presenti all’inaugurazione oltre al maestro De Gregorio la direttrice Unitre Maria Luciani, in rappresentanza dell’amministrazione comunale il presidente del Consiglio comunale, Michele Marone.

Anche la location è di prestigio, gentilmente concessa dal vescovo, fino al 30 settembre dalle ore 18 alle 21, e aperta a tutti.

Abbiamo ascoltato la direttrice UniTre Maria Luciani e il maestro Antonio de Gregorio.