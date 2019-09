VASTO. Ancora un riconoscimento alla poetessa Elisa Mascia di San Giuliano di Puglia in occasione del Premio nazionale Histonium di Vasto giunto alla 34esima edizione. Come ogni terzo sabato del mese di settembre l'evento è diventato un habitué culturale. Ogni edizione è sempre più intensa e per le profonde emozioni trasmesse durante tutta la cerimonia di consegna dei premi a personalità che si sono distinte nei vari settori. Il momento centrale è la consegna dei premi per la poesia e la narrativa. L'aula magna del liceo scientifico Mattioli è da trentaquattro edizioni la culla della cultura e dello scambio di amicizie favorite dal clima colmo di buoni sentimenti che si respira a Vasto, bellissimo centro dell'Abruzzo.

Per Elisa Mascia si tratta dell'ottava edizione in cui partecipa e quest'anno è il decimo anno che riceve la premiazione per le poesie presentate. La poetessa ha presentato la Silloge di dieci poesie inedite ispirate a dieci dipinti dell'artista Erminio Girardo e proprio alla sua memoria ha dedicato il premio assegnato a questa opera poetica che più di ogni altra l'ha emozionata. La Mascia ha ricevuto l'attestato di merito e la targa artistica quale prestigioso premio della Giuria dalle mani del vice sindaco di Vasto, Giuseppe Forte, assessore alla cultura, sempre molto attento per il suo amore per la cultura. “Ringrazio – afferma Elisa Mascia - il presidente del premio Histonium prof. Alfiero Luigi Medea, la prof.ssa Angela Tommasi sempre molto attiva e gentile a prestare la sua opera meticolosa all'organizzazione e fase finale del premio vastese. Ringrazio la giuria che ha ritenuto meritevole la mia opera poetica dal titolo "Sogni dipinti" e condivido un progetto, quello del Premio, in onore della cultura e della poesia che unisce gli animi”.