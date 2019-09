TERMOLI. Un viaggio nella storia quello che ieri sera Federico Rampini ha fatto compiere al pubblico numeroso del teatro Fulvio a Guglionesi nell’ambito dell’Aut Aut Festival 2019.

Al centro dell’iniziativa col giornalista di Repubblica - già ospite dell’Aut Aut dell’edizione precedente con “Linee rosse” - questa volta non sono state più le mappe ma con il nuovo libro “Quando inizia la nostra storia” sono le tappe fondamentali della storia.

“Quando inizia la nostra Storia” è un libro di racconti di viaggi.

Parte da un viaggio che racconta il mondo contemporaneo così com’è oggi e poi come una macchina del tempo va indietro, per cercare gli antefatti.

«Quando viaggio porto con me sempre dei libri di storia», dice Rampini, mentre su uno schermo scorrono diapositive e foto della sua adolescenza trascorsa in Francia, dei suoi viaggi in Cina.

Undici grandi date storiche vengono analizzate nel libro, da quelle più recenti per andare a ritroso, quella di Rampini è una narrazione calda del presente.

Dall’invenzione della stampa di Gutenberg che velocizzò la diffusione del pensiero - analizza la globalizzazione dalle esplorazioni navali - al positivismo con l’apertura del Canale di Suez nel 1869, con “Il giro del mondo in 80 giorni” di Verne, che sancì la nascita del globalismo inteso come ideologia.

Alla nascita della Cina come potenza economica e della rivalsa sugli Stati Uniti, alla crisi economica del 2008 con il fallimento della Lehman Brothers al ‘68.

“La stampa di Gutenberg, grande rivoluzione della comunicazione, fondamentale per la riforma protestante. Questo però apre delle problematiche: la stampa di Gutenberg è uno strumento fondamentale per la diffusione del sapere e della conoscenza, ma al tempo stesso ci sono le guerre di religione, il libro diffonde fanatismo odio, come quello che accade oggi per Facebook.

Le rivoluzioni della comunicazioni sono ambivalenti, spesso i regimi autoritari si sono impossessati dei nuovo sistemi di comunicazioni se ne sono impossessati e lo utilizzano».

Il viaggio comincia con le date 1600-2008, «Viene fondata la Compagnia delle Indie, non è la prima società per azioni ce ne sono state altre in Olanda, però non c’era mai stato il caso in cui una grande potenza coloniale in questo caso l’Inghilterra dà in appalto a una società esterna un’intera colonia. Questa commistione interessi tra stato e capitalismo privato e questa ci porta fino a Lehman Brothers, siamo arrivati alla nazionalizzazione delle banche, questa è la radice del trumpismo. Il populismo di destra, che porta alla vittoria di Trump, nasce dal “t party movement”, una protesta del ceto medio americanoinorridito dal fatto che lo stato salvi le banche e abbandona al proprio destino otto milioni di famiglie», nel contempo sullo schermo scorrono immagini di repertorio che mostrano dipendenti della Lehman Brothers che escono dagli uffici con delle scatole, perché licenziati.

Il viaggio prosegue con un’altra data e un altro paese il Medio Oriente 1979, «Ho fatto un lungo viaggio in Iran, in Arabia Saudita al seguito di Trump. Spiega perché siamo arrivati a questo presente, capire la sofferenza della popolazione nei confronti degli Ayatollah».

Il 1979 è una data cruciale perché spiega tutti gli islamisti moderni: la rivoluzione khomeinista, la svolta oscurantista della monarchia saudita in competizione con gli ayatollah, la guerra sunniti contro sciiti, il petrodollaro e l’invasione sovietica in Afghanistan.

Rampini analizza nel suo viaggio nella storia, quali sono stati gli avvenimenti che hanno portato la Cina ad essere la seconda potenza economica mondiale, dalle guerre dell’oppio al 1972.

Parte dalla guerra dell’oppio 1840, «episodi che il mondo occidentale ignora, ma molto presenti nella memoria storica dei cinesi. L’Impero Britannico per riequilibrare i suoi rapporti commerciali con la Cina, comincia a esportare l’oppio dall’India: la Cina prova ad applicare una sorta di protezionismo e l’Inghilterra risponde con la guerra. E’ un’impresa criminale che non ha equivalenti. Questo è importantissimo per capire il senso di rivincita della Cina, una riscossa sul mondo Occidentale».