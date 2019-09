TERMOLI. È stato presentato ieri pomeriggio presso la libreria "Il vecchio e il mare" il libro "I racconti di Macondo". Il volume raccoglie i lavori prodotti dai corsisti che hanno partecipato al Laboratorio di scrittura creativa organizzato dalla Scuola Macondo di Pescara e svoltosi presso la Casa del libro di Termoli. Alla presenza di un pubblico numeroso e attento Kristine Rapino, editor di professione e docente della scuola, ha presentato i racconti dei corsisti, pubblicati dalla casa editrice Ianieri, leggendone brevi ma intensi stralci.

Emozionati, questi ultimi hanno riferito della loro esperienza e di come, grazie alla bravura e professionalità dei docenti e al clima di grande partecipazione e condivisione creatosi, siano riusciti ad aprirsi e ad esprimersi attraverso la scrittura.

In chiusura lo scrittore Peppe Millanta, direttore della scuola, nel ringraziare la Casa del libro per la collaborazione, ha annunciato la riapertura dei corsi in novembre. Gli interessati potranno rivolgersi alla Scuola Macondo di Pescara o alla Casa del libro.