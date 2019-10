LARINO. Si è concluso lunedì 30 settembre per le classi 4A e 5B della scuola elementare “Rosano” di Larino, l’ultima parte del progetto “Coltiviamo il futuro” ideato e coordinato da Scuola Attiva, promosso da Findus con il supporto del Ministero dell’Istruzione.

Ambizioso e complesso nella molteplicità della sua proposta educativa che comprendeva negli obbiettivi quello di avvicinare i più piccoli all’agricoltura e alle nuove professioni del settore agrario, ma soprattutto di trasmettere loro i valori della nostra cultura del lavoro e della collaborazione nel rispetto dell’ambiente e della natura.

Si è partiti nei mesi precedenti con alcune lezioni teoriche in classe nelle quali in primis si è voluto spiegare ai nostri piccoli “agronomi in erba” l’importanza di un corretto e sano regime di sostentamento presentando loro la piramide alimentare.

Poi si è passati ad uno studio storico definendo quando è nata l’agricoltura, come si sono evoluti gli strumenti e le tecniche di coltivazione e di come tali tecniche abbiano determinato il raggiungimento del benessere odierno.

Quindi dopo una ulteriore lezione teorica nella quale si è spiegato ai piccoli studenti come nascono i semi e come è necessario predisporre il terreno per la coltivazione, a maggio sul finire dell’anno scolastico, si è passati finalmente alla pratica presso l’Istituto Tecnico Agrario "San Pardo" di Larino che ha gentilmente messo a disposizione un piccolo lotto di terreno con la supervisione dei due addetti “super esperti” dell’ istituto tecnico, Camillo Fagnani e Giuseppe Barone che con grande pazienza e competenza hanno guidato i piccoli coltivatori nella fase delicata della semina.

Infine ieri dopo alcuni mesi di trepidante attesa per i piccoli agronomi è arrivato finalmente il momento della raccolta, inutile dire che è stato emozionante e commovente vedere la gioia e la sorpresa dei piccoli nel realizzare come i semi da loro piantati siano cresciuti e abbiano dato i loro frutti nella costante rinascita della natura che è poi la vita nella sua essenza.

Anche tutte le maestre presenti che hanno partecipato al progetto e che vogliamo ricordare: Annarita Mancinelli, Tamilia Maria Gabriella, Carunchio Isalina Gigliola, Mustillo Antonella, Giannotti Mariagrazia sono rimaste assorte insieme ai loro studenti ad ascoltare i sapienti consigli del tecnico agrario Giuseppe Barone che spiegava alcuni trucchi del mestiere, ci ha detto per esempio che quando le melanzane diventano troppo mature, lo si nota dalla perdita della lucentezza, da qui assume un colore giallastro marrone sulla buccia e non sono più adatte per essere mangiate, ma è il momento opportuno di aprirne qualcuna prenderne i semini e lasciarli asciugare per piantarli l’anno successivo.

Insomma una giornata da ricordare per i nostri piccoli studenti che hanno anche potuto apprendere una lezione molto importante, e cioè che il lavoro svolto con competenza acquisita tramite lo studio teorico e l’apprendimento della pratica alla fine porta sempre buoni frutti.

Buon pro gli faccia.