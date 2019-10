TERMOLI. E' stato presentato presso la sala consiliare del comune di Termoli il secondo libro del professore di Scienze motorie termolese Doc Bruno Petti: dopo " Il Giocatore", dove l'autore ci ha raccontato di lui e la sua famiglia in ambito sportivo e didattico, oggi con "Il Pupazzo di Jarah" ci racconta una favola che potrebbe sembrare una storia per bambini e che in effetti lo è, ma è prima di tutto un racconto che tocca temi importanti e seri come l'immigrazione e molte altre situazioni problematiche odierne; lo sfondo del Pupazzo di Jarah è la festa di Natale e Babbo Natale.

"Il commento di questo libro ha origine da una considerazione che riguarda la mia persona", dice Bruno Petti: "Durante la mia fanciullezza non ho mai avuto il piacere di liberare la mia fantasia per immaginare né il personaggio, né la sua missione straordinaria che si compie la notte di ogni 24 dicembre. Dopo questo, immagino sia superfluo spiegare che il pupazzo protagonista di questa storia è Babbo Natale". Noi abbiamo ascoltato l'amico Bruno Petti, che ha volutamente scelto Termoli per la presentazione di questa sua seconda opera letteraria perché, pur vivendo e lavorando a Campobasso, lui ha un attaccamento viscerale con la sua Termoli, i suoi amici di infanzia che erano tutti presenti nella Sala consiliare, almeno quelli che fortunatamente sono ancora in vita, ma anche con i suoi familiari, infatti abbiamo visto il fratello Antonio. Presente anche gran parte dell'Amministrazione comunale con il sindaco Roberti in testa, il presidente del consiglio, Michele Marone, l'assessore al bilancio Giuseppe Mottola, il consigliere Bruno Fraraccio e come moderatore l'eclettico editore Stefano Leone. Due momenti di autentica cultura termolese con la recitazione di poesie in vernacolo da parte di Sebastiano Di Pardo e Antonio Mucci, direttore artistico del gruppo folklorico marinaro 'A Schaffette. Ci sono state premiazioni per il Prof. Remo Di Giandomenico e Franco Dall'Ava.