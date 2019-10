Maria Cristina Sabella, poetessa con meriti speciali

TERMOLI. Quanti termolesi di origine si affermano risiedendo altrove e quanto è piacevole ritrovarli, scovarli, conoscerli e anche proporli al nostro vasto pubblico di lettori.

E lettori sono anche coloro che apprezzano le opere di Maria Cristina Sabella. Ha compiuto 56 anni lo scorso 12 agosto e dal 1999 vive in Veneto, a Musile di Piave.

Come per i primi due libri, “L' arcobaleno del cuore” e “Volate dal cuore” , anche per il suo terzo libro “Raccolte dal cuore” , dedicato ai suoi genitori, che non ci sono più, Papa Francesco, dopo aver ricevuto illibro, le ha fatto pervenire, la sua benedizione e un rosario di madreperla.

Al Papa ha chiesto la benedizione anche per 5 mamme, che il 14 luglio hanno perso i loro 4 figli, in un incidente che ci fu nella notte, sulle strade di Jesolo. Ragazzi che ho visto crescere, qui a Musile di Piave. Si salvò solo una ragazza, Giorgia, quel giorno scrisse una poesia per loro, “Si sono spente”, una poesia che subito fece il giro di tutto il Veneto e l'Italia, fu condivisa da più di 5mila persone.

Solo nella sua pagina di poesie raggiunse 33.864 persone e il loro abbraccio per queste 5 famiglie. Quel giorno stesso, riuscì a farla inserire dal suo editore Nino Bozzi, nel libro che stava andando in stampa, come Tributo. Con questa stessa poesia, ha ricevuto, in un concorso letterario, una Menzione d'Onore alla Creatività.

Diversi i riconoscimenti: il primo Libro L'arcobaleno del cuore edizioni Kimerik 2015 (50 poesie);

il secondo Libro Volate dal cuore ed. CTL Livorno 2017 (100 poesie);

il terzo Libro Raccolte dal cuore ed Libeccio (CTL Livorno) 2019 (401 poesie).

E’ presentedal 2013 in 70 antologie di diversi autori con le sue liriche e ha vinto diversi premi Letterari Internazionali posizionandosi tra i primi 3 posti con poesie e con il libro L'arcobaleno del cuore .

Ha ricevuto tantissimi attestati con Menzioni d'Onore e premi speciali.

Nel 2016 è stata nominata Membro Onorario dell'Unione Mondiale Poeti per meriti letterari e Presidente nell'Unione Mondiale Poeti in Kosovo per meriti pittorici.