TERMOLI. Si svolge dal 13 al 27 novembre, nei cinema di Casacalenda (Cinema-Teatro comunale) e di Termoli (cinema Oddo), la rassegna cinematografica per le scuole superiori "Bamp Cinema – Un solo frame dallo Jonio all’Adriatico." BAMP-CINEMA è un’iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC, promossa e organizzata da Agis di Puglia e Basilicata, e rivolta agli studenti e ai docenti di quattro regioni del Sud Italia: Basilicata, Abruzzo e Molise e Puglia (BAMP).



MoliseCinema cura la programmazione molisana del progetto, che è iniziato nelle scorse settimane con un'intensa attività di formazione per i docenti delle scuole coinvolte. BAMP si articola in tre sezioni: “Cinema e Letteratura”, “Cinema e legalità” e “Cinema e territorio”, per ognuna delle quali sono stati selezionati alcuni film italiani recenti e di qualità che saranno visti in sala dai ragazzi. I film saranno oggetto di approfondimento e discussione da parte degli studenti, con l'ausilio degli insegnanti e degli operatori del progetto. La finalità di Bamp è di promuovere la formazione del pubblico giovane e di offrire ai ragazzi gli strumenti per comprendere e trasmettere l’esperienza dell’arte cinematografica. Sono diverse decine i docenti e diverse centinaia gli studenti partecipanti a BAMP-CINEMA che ha coinvolto per il 2019 i seguenti Istituti:

I.I.S.S. “Alfano" da Termoli” di Termoli; I.P.S.E.O. “Federico di Svevia”, di Termoli; I.I.S.S. “Ettore Majorana” di Termoli; Istituto Omnicomprensivo di Larino; Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda; Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano. È prevista nel il 2020 una seconda edizione del progetto, con un'estensione del numero di scuole, docenti e studenti molisani coinvolti.

Questo il programma della Rassegna che si svolgerà in orario mattutino:

PROIEZIONI A CASACALENDA

Cinema e Legalità. Mercoledì 13 novembre - LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi, 105’ -

Cinema e Letteratura. Mercoledì 20 novembre - LA GUERRA DEI CAFONI di D. Barletti e L. Conte, 91’ -

Cinema e Territorio. Mercoledì 27 novembre - IL BENE MIO di Pippo Mezzapesa, 95’ -

PROIEZIONI A TERMOLI

Cinema e Legalità. Venerdì 15 novembre - SULLA MIA PELLE di Alessio Cremonini, 100’.

Cinema e Letteratura. Venerdì 22 novembre - IL RACCONTO DEI RACCONTI di Matteo Garrone, 134’

Cinema e Territorio. Lunedì 25 novembre - LA CAPA GIRA di Alessandro Piva, 70’ -