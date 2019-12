TERMOLI. Nonostante numerose iniziative concomitanti e il weekend dedicato ai consumi "Black", la buona cultura non tradisce mai e ieri sera, dalle 19, presso la libreria "Il Vecchio e il Mare", sono iniziati i grandi eventi dell’associazione culturale “Sopralerighe”.

Interessante incontro sul romanzo verità con lo scrittore Pierpaolo Giannubilo. Sempre più lettori vogliono conoscere storie vere, testimonianze e biografie in quanto forse la pura invenzione narrativa non appassiona più. Quindi chi è curioso di questo particolare genere letterario e soprattutto chi volesse essere informato su tutti i prossimi eventi dell’associazione non ha mancato affatto a questo appuntamento, per la soddisfazione di tutti, autore, organizzatori e titolari della libreria.