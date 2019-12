TERMOLI. Ormai siamo piacevolmente non più sorpresi, ma lieti, di dare spazio agli innumerevoli riconoscimenti attribuiti a una nostra concittadina.

Ha sottratto dal cassetto delle poesie in vernacolo, per stamparle e da allora non si è più fermata.

Non si arrestano più i riconoscimenti per la poesia dialettale d'autore di Antonietta Siviero.

Solo il 6 ottobre scorso Antonietta Siviero ha ricevuto il Diploma d'Onore per la poesia “Amori”, inserita nel libro da collezione Poeti Contemporanei “Poesie d'Amore”, a cura dell'A.L.I. Penna d'Autore, nell’ambito del decimo Concorso Nazionale Penna d'Autore 2019 “Poesie d'Amore”.

Inoltre, al Concorso Premio Letterario Europeo 13a edizione 2019 ha avuto il riconoscimento di Poeta di Valore per poesie in vernacolo e in lingua italiana.

E’ stata premiata con medaglia ricordo, scultura in Marmo di Carrara e attestato, direttamente dalle mani del segretario e coordinatore del Premio Letterario Europeo Prof. Giuliano Lazzarotti a Villa Cuturi a Massa, luogo della cerimonia.

Adesso, appena qualche giorno fa, domenica 15 dicembre, ha partecipato alla sesta edizione del Premio Letterario Internazionale Altamura Demos 2019 Leggeredizioni, dove ha avuto l'onore di essere prima classificata in assoluto per la sezione Poesia in Vernacolo.

Titolo della sua opera in dialetto termolese: A lebbertä.

Presidente di giuria Patrizio Pepe, studioso di dialettologia. ll premio le è stato consegnato da Fedele Raguso, docente e filologo presso Ministero Università e Pubblica Istruzione, collaboratore presso Istituto di Filologia Romanza di Saarbruchen dell'Università di Saarlandes (Germania).