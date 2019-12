LARINO. Grande riscontro per la 41esima edizione del Premio Culturale “Bartolomeo Preziosi” del Comune di Larino tenutosi mercoledì mattina preso il Cinema Teatro Risorgimento. Un appuntamento, il premio Preziosi, di grande spessore culturale: un riconoscimento ai ragazzi della secondaria di primo e secondo grado che, si sono particolarmente distinti nel loro percorso formativo. Una volontà, questa, proprio di Bartolomeo Preziosi, di nascita larinese e grande estimatore della comunità: nel lascito alla cittadina di ben 8.000 volumi della sua biblioteca anche, una volontà testamentaria di premiare annualmente, con una somma, gli studenti più meritevoli con l’intento di incentivare l’avvicinarsi alla cultura o meglio ad acquisire un patrimonio culturale.

Una mattinata ricca che quest’anno ha avuto come tema i 500 anni della morte del grande genio Leonardo Da Vinci. La cerimonia di premiazione coordinata dall’assessore alla Cultura Maria Giovanna Civitella, presente sul palco in duplice veste, anche in qualità di vice sindaco unitamente al Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo e presidente del Consiglio comunale Antonio Vesce. La ricorrenza annuale si è snodata in una Kermesse, ben strutturata, dei giovani studenti, suddivisi in gruppi e classi che, hanno mostrato al teatro gremito i lavori preparati e dedicati alla genialità del grande Leonardo Da Vinci. Una genialità universale riportata sul palco dagli studenti in tutte le sue sfaccettature: dalla ricostruzione della catapulta alla Gioconda, l’uomo vitruviano, il primo prototipo della bicicletta e tanto altro. Ma il comune denominatore è proprio la cultura e il grande messaggio “ognuno è un genio”: importante è riconoscere le potenzialità, i talenti di ognuno e la scuola ha il ruolo fondamentale di ricercarli e promuoverli affinchè essi possano esprimersi. Portata in scena da un gruppo di studenti della secondaria di primo grado anche una rappresentazione drammaturgica: gli alunni hanno interpretato alcuni grandi personaggi che si sono molto distinti nei vari ambiti culturali, dalla pittura, la poesia, il canto e nelle grandi azioni di cambiamento culturale.

Ha fatto da scenografia un bellissimo e originale albero di Natale realizzato dagli studenti dell’Itag “San Pardo” di Larino: un manufatto che sarà donato, con l’intento di portare il loro messaggio di pace, agli ospiti dell’Hospice “Madre Teresa di Calcutta”di Larino.

Premiati sul palco gli alunni più meritevoli dell’anno scolastico 2018-2019, per la secondaria di primo grado: Giada Salvatore, Claudia Verrillo e Maria Francesca Sauro, Estella Izzi, Maria Vittoria Giglio, Alessandra Cirelli e Luca Guglielmi, menzione d’onore a Benedetta Pallotta. I premiati per la secondaria di secondo grado: Lucrezia Bonaiuto, Valentina Pastorini, Sottile Mattia e Giuseppe Silvestro, inoltre menzioni d’onore a Adele Centorame, Stefano Petrucci, Francesca Tavarozzi, Igor Di Tota, Carmelo Morlino e Sebastiano Scardera.

A sorpresa sono intervenuti per un saluto anche i ragazzi brasiliani accompagnati da Marco Molino e Gabriel Prado del progetto “Arte No Dique”, un ponte culturale tra il Brasile, le favelas e l’Italia, in essere in questi giorni nella cittadina frentana.

Nel concludere un augurio agli studenti, da parte delle rappresentanze politiche e tutti i docenti,di perseverare nella ricerca di un patrimonio culturale che conduca ad essere un cittadino libero.