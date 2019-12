Premio "Carlo Cappella", la giovane poetessa Karola De Lena al secondo posto

TERMOLI. Complimenti e congratulazioni dalla dirigente Marina Crema, da tutto il corpo docente e dai compagni tutti della II A alla giovane studentessa dell’Istituto comprensivo Schweitzer, scuola secondaria di primo grado, per aver vinto il concorso di poesia dialettale “Carlo Cappella” di Termoli. Con una poesia sull’amore, in vernacolo termolese, Karola De Lena si è aggiudicata il secondo premio. La premiazione si è tenuta sabato 14, presso il Cinema Sant’Antonio, nella gioia condivisa della platea. Un momento importante per la cultura di valorizzazione della tradizione dialettale, di esaltazione della poesia. Anche dallo Schweitzer giunge il ringraziamento postumo a Carlo Cappella, poeta e strenuo difensore dei valori popolari, che per lunghi anni ha raccolto documenti e testimonianze, e custodito con fervore l’Archivio Storico della Città.

Di seguito la poesia, che nella sua immediatezza e semplicità riesce ad emozionare e trasmettere il vero e profondo senso del sentimento più puro.

"L’ammore nen ghè nu pënzire,

ghè nu sentemënte che t’ nasce

dint dint ‘u core

e ce pò guard è dint all’ucchi e tue.

L’ammore ghè com e n’abbracce

che te stregne

e te fa sta ‘bb ù ne sempe.

Ghè com e na bella cosa

che sint pa ‘ggente che te ‘bbisugne.

Ghè nu sentem ë nte che t’abbruce

e che sint’ quand

e sti ‘bb ù ne

che n’ate ù ne.

L’ammore ghè ‘a cose ‘cchiù belle

du munne".

Karola De Lena