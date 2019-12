TERMOLI. “Pensieri e Parole” l’ultima opera poetica di Virginia Macchiaroli Mucciaccio, illustrata sapientemente e curata per la grafica e l’impaginazione dalla prof.ssa Antonietta Aida Caruso, per le edizioni “Cantieri Creativi” di Termoli, si pone all’attenzione del lettore per la varietà delle tematiche affrontate dalla poetessa, che con sensibilità e originale maestria crea un percorso poetico esistenziale personalissimo. Per alcuni aspetti la Macchiaroli ripercorre topoi già presenti nelle opere precedenti, quali la natura, l’amore, espresso nelle varie forme, la nostalgia delle piccole cose vissute nella giovinezza e filtrate attraverso lo sguardo del presente, evidenziando il contrasto tra la società di ieri e quella di oggi. Vaga nell’esame introspettivo della sua anima inquieta e tormentata, mentre il dubbio s’insinua nella sua mente per poi sparire, quando il cielo è squarciato da un luminoso arcobaleno, che presto svanisce, portando con sé ogni piacere.

Nella poesia “Mistero” l’autrice si perde nell’intuizione di un infinito cosmico, nella inspiegabilità del mistero della vita e della morte, mentre la ragione ammutolisce non sapendo dare risposte all’esistenza divina di un creato meraviglioso, di fronte al quale il cuore semplicemente s’inchina, godendone la bellezza infinita. In altre liriche la natura regna sovrana con immagini di una sera “in cui le ore danzano beffarde sulla valle infinita del mistero…”, fresca e leggiadra in voci della primavera la natura “vibra di farfalle in volo e verdi prati”.

Non mancano riferimenti all’antico borgo di Termoli, alle sue testimonianze, allo sciabordio del mare e alla Torre angioina del paese natio. La fragilità del tempo che scorre sulle vicende umane è presente largamente nell’opera, come la ricerca della libertà e il desiderio che il bene possa prevalere sui mali che regnano nel mondo.

Un grazie a Virginia per questa opera pregnante di sentimenti, d’amore e anche di dolore, che poi si tramuta in un canto di fede e di speranza.

Un particolare apprezzamento ad Antonietta Aida Caruso, che si distingue ancora una volta per la sua grande capacità creativa che la rende un’artista di ineguagliabile bravura e dalle risorse infinite, capace di coniugare la sua vena artistica con qualità tecniche, quali la grafica e l’impaginazione, sapendo condividere in armonico sentire il percorso poetico dell’autrice, creando un connubio tra parole e immagini, con un’interpretazione figurativa magica e luminosa.

A presentare il libro presso in aula magna dell'Istituto Alberghiero di Termoli, sono intervenuti: il Prof Giovanni Tesone, la prof.ssa Rosalia Ruggiero, il Prof. Gaspero Di Lisa, la prof.ssa Antonietta Aida Caruso. A rendere magica la serata ha contribuito anche la band musicale “Subart ensemble”.

Rosalia Laura Ruggiero