TERMOLI. Sala gremita e pubblico delle grandi occasioni per le iniziative organizzate dalla Casa del libroinoccasione della settimana di eventi a tema ”Letteratura e cibo”, pensata e dedicata dall’associazione allo scrittore Camilleri ed al suocommissario Montalbano, svoltasi a Termolidal 9 al 16 dicembre.Interessante, di grande spessore culturale e ricca di spunti la conferenza di apertura tenuta dal prof. Gian Mario Anselmi, docente di letteratura italiana all’Università di Bologna il quale, con la sua brillante relazione “Il sapore della letteratura”, ha letteralmente affascinato il pubblico, coinvolgendolo ed accompagnandolo in un viaggio tra le pagine di autori di tutti i tempi chehanno trattato il tema“cibo”.Il prof.Anselmi ha introdotto e analizzato il legame da sempreesistente fra letteratura e cibo. La letteratura intesa come chiave di conoscenza del valore, anche allegorico, del cibo, a partire dalle voci essenziali per la vita umana, comeacqua,pane evino (con il significato che questi ultimi rivestono nei riti religiosidella Chiesa cattolica), ai cibi minori. Indagate le diverse fasi del cibo, l’abbuffata, i luoghi in cui si mangia e perfino la moderna cucina dietetica. Un percorso attraverso tutta la letteratura arricchito da numerose e puntuali citazioni e aneddoti. Attenzione e interesse anche per l’intervento ”Territorio da leggere e da gustare” del prof. Rossano Pazzagli docente dell’Università del Molise che ha sottolineato il legame fortissimo esistentefra le risorse territoriali e il cibo, fra il territorio e la letteratura.

Ugualmente partecipata e pienamente riuscita l’iniziativa di chiusurache ha visto l’intervento degli attori Edoardo e Silvia Siravo protagonisti di un “gustosissimo” reading teatrale dal titolo “Significar mangiando”, con letture a tematratte da autori della letteratura mondiale ma anche da pagine scritte da artisti, filosofi emusicisti. Una simpatica, divertente e arguta performance interpretata daduevoci narranti che hanno saputo raccontare con trasporto e passione, attraverso le pagine di numerosissimipersonaggi famosi, ilsignificato del cibo per gli uomini ed il rapporto che con esso tutti noi abbiamo. Gradevolee ricercato l’accompagnamento musicale a tema curato da Mariano Gramegna. Allo spettacolo, cheha avuto luogo presso l’Istituto alberghiero “Federico II” di Termoli, ha fatto seguito una lauta cena a buffet ispirata ai cibi preferiti dal commissario Montalbano, preparata e servita con grande cura e professionalità dai ragazzi allievi dell’Istituto, magistralmente guidati dagli insegnanti di cucina.

Durante tutta la settimanafra la prima e la seconda iniziativa, i ristoranti del borgo, coinvoltidalla Casa del libro nell’evento, hanno anche loroproposto cenea tema “Montalbano”.

Un evento dunque che ha visto la Casa del libro affiancata, nell’organizzazione, da importanti partner quali l’Università e l’Istituto alberghiero, determinante e fondamentale quest’ultimo per la riuscita ed il successo dell’evento. Da non sottovalutare neppure la disponibilità a partecipare offerta dai ristoratori, a dimostrazione di come alcune iniziative culturali, grazie alla sinergia fra diversi attori del territorio, possano arricchirsi di significato e restituire un’immagine viva e dinamica della città, probabilmente in grado di attrarre turistianche in unperiodo diverso da quello estivo.

Un esperimento riuscito ed apprezzato anche dall’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento. Inoltre non ha fatto mancare la sua presenza il sindaco Roberti che hapartecipato con i consiglieriBalice e Fraraccio alla conferenza di apertura.