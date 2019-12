TERMOLI. Venerdì 20 dicembre, nell’Aula Marco Polo della sede di Termoli dell’Università del Molise, si è svolta la prima Conferenza dei Corsi di Studio in Scienze turistiche e Beni culturali.

Un evento che ha consentito un costruttivo confronto tra i docenti dei corsi sul Turismo e le parti sociali (stakeholder) operanti a tutti i livelli, dal locale all’internazionale.

Diverse le tematiche affrontate, partendo dall’offerta formativa dei corsi (triennale e magistrale) al profilo professionale dei laureati, dai nuovi bisogni formativi nell’ambito delle professioni del turismo ai rapporti con il territorio e con gli operatori.

Tra gli argomenti oggetto di discussione, la necessità di una costante riflessione sull’offerta formativa in un contesto in continua trasformazione, l’esigenza di una comunicazione sinergica tra Università, Scuola Secondaria e imprese, la necessità di nuove figure professionali nel settore turistico. E’ emersa inoltre l’importanza, in linea con quanto previsto dal Codice Globale per il Turismo di una forte attenzione nei confronti delle tematiche legate all’etica del turismo. A questo proposito è stata annunciata la recente conferma ottenuta dai corsi di studio sul turismo dell’Unimol della certificazione TedQual della World Tourism Organization il cui obiettivo principale è quello di migliorare la qualità dei programmi di educazione, formazione e ricerca nel turismo.

La conferenza è terminata lasciando cantieri aperti a nuove realizzazioni e collaborazioni che possano garantire un continuo confronto tra realtà diverse, con l’obiettivo di garantire le migliori pratiche.