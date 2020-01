Le classi seconde dell' Istituto "Schweitzer" a teatro con la "Divina Commedia opera musical"

TERMOLI. “La lettura apre un mondo libero, uno spazio non spazio in un luogo non luogo, dove al lettore tutto è concesso: immaginare, costruire, smontare, fermarsi e colorare. Quello della lettura è un non tempo, una sospensione creativa fertile, alla quale ognuno può, se vuole, partecipare”.

Così si esprime Andrea Ortis, regista di “La Divina Commedia Opera Musical”, spettacolo al quale i ragazzi delle classi seconde - scuola secondaria di primo grado - hanno potuto assistere nella giornata di venerdì 24 gennaio, a Pescara.



“Il fine è certamente quello di indurre nei ragazzi la passione alla lettura – dichiara la Dirigente, prof.ssa Marina Crema – ma è anche un invito ad avere un atteggiamento critico di fronte ad un testo di qualsiasi natura. Ci è parso che, proprio attraverso un’esperienza così coinvolgente, tale processo potesse essere avviato con successo, avvicinando i giovani al suggestivo mondo dantesco, ricco di spunti e riflessioni straordinariamente attuali”.

In effetti il teatro può essere un veicolo di formazione molto efficace, integrandosi ovviamente con il lavoro dei docenti. E dunque Dante, da autore vissuto nel remoto Trecento, ben distante dalla comunicazione veloce di oggi, vestendo invece panni reali si è fatto accompagnare dai ragazzi nel suo lungo e misterioso viaggio. Le scenografie e le coreografie acrobatiche, i costumi suggestivi, le proiezioni in 3D, immerse in musiche orchestrali, hanno costituito una cornice avvincente che è stata molto apprezzata dagli studenti. E’ stata un’occasione formativa che renderà più consapevole l’apprendimento non solo letterario, oltre che un momento per conoscere altre forme di cultura.