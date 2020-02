L'amica geniale, il successo televisivo specchio del best-seller in libreria

TERMOLI. Ieri sera sono andati in onda i primi due episodi della seconda stagione de “L'amica geniale - Storia del nuovo cognome” tratta dai bestseller di Elena Ferrante, con la magistrale regia di Saverio Costanzo.

La nuova stagione riprende da dove si era interrotta “L’amica geniale”: il rientro dei ragazzi dal matrimonio di Lila. I primi due episodi hanno registrato uno share di 29,3% , incollando alla tv 6.8 milioni di spettatori.

La serie prodotta da The Apartment e Wildside, e da Fandango con Rai Fiction, in collaborazione con Hbo Entertainment e in co-produzione con Umedia,.

La serie si articola in otto episodi, dove troviamo le due protagoniste Lila e Lenù, interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzuco, muoversi nell’Italia degli anni ‘60: un paese in fermento tra scioperi e movimenti studenteschi.

Lila intrappolata in un matrimonio violento e Lenù che cerca di emanciparsi attraverso lo studio.

Il primo romanzo della tetralogia della Ferrante “L’Amica geniale” esce nel 2011 e fu accolto in maniera positiva dai lettori.

Nell’autunno 2018 va in onda la prima stagione della serie, sette anni dopo la pubblicazione del romanzo, forse raggiungendo quella fetta di pubblico che non conosceva la Ferrante e solo dopo aver visto in tv la trasposizione ha deciso di acquistare i libri.

Abbiamo chiesto a Danilo Rana, librario di Fahrenheit come sono state le vendite dei romanzi dopo la messa in onda della serie.

“I libri di Elena Ferrante dalla prima uscita nel 2011, ha riscosso un buon successo, non si può negare che lo scorso autunno con la messa in onda della serie abbiamo avuto una grande richiesta: da persone adulte a ragazzine.

L’amica Geniale è stato oggetto anche di un gruppo di lettura organizzato dalla libreria, al quale hanno partecipato quasi 50 persone.

In previsione della seconda stagione ci siamo premuniti di molte copie di tutti i libri che compongono la tetralogia”.

Lunedì 17 febbraio andranno in onda il terzo e quarto episodio e non ci sono dubbi che incasseranno un grande successo.