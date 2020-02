«Il destino mischia le carte ma sa sempre come riunirle», scopriamo Sonia De Angelis

GUGLIONESI. Quante volte abbiamo pensato “se è destino che debba succedere, succederà”? E quante volte parlando di amore e anima gemella, abbiamo detto e pensato la stessa cosa?

“Se è destinato a me, mi troverà”, una frase che fa davvero sperare di trovare quella persona che ti stravolga la vita, quella persona che s’incastri perfettamente con te. E non importa se non sia il momento giusto per te, o per lui, perché il destino farà in modo che sia unico e perfetto.

Due ragazzi completamente opposti, lei socievole, lui scontroso, lei estroversa, lui introverso s’incontrano per caso e, inizia così un compensarsi e completarsi a vicenda. Si migliorano a vicenda fino a che… succede qualcosa, e il destino farà da padrone.

Destino e una coppia di ragazzi, ecco i protagonisti del libro di Sonia De Angelis “Destinati” che, venerdì 14 febbraio, alle ore 18, è stato presentato alla libreria Fahrenheit di Termoli.

Quel destino che li metterà alla prova, quel destino che farà sì che due opposti si attraggano. E che, vuoi o non vuoi, mischierà le carte della loro vita.

Per la rubrica, se così possiamo chiamarla, dei talenti, abbiamo incontrato la scrittrice Sonia De Angelis alla vigilia della presentazione del suo primo libro e con lei abbiamo scoperto una visione dell’amore del tutto diversa da quella che, oggigiorno, i ragazzi vivono.

Sonia ha 28 anni, è sposata ed ha un bambino, da anni ha la passione per la scrittura, trasmessa dalla sorella minore, e le serie tv. Ed è proprio seguendo una serie che ha deciso di reinventare quello che guardava.

“Questo libro nasce circa cinque anni fa- ci racconta Sonia- mi appassionai alla storia della serie Team Wolf, e mentre la guardavo, immaginavo la storia che, poi, alla fine ho scritto”. Il libro è rimasto chiuso nel cassetto per quasi cinque anni, “quest’anno ho trovato il coraggio di pubblicarlo e di trovare una casa editrice. Prima non avevo mai avuto quella spinta di dire ok lo pubblico, sia perché per me era solo una passione sia perché avevo paura che nessuno lo accettasse”. Domande e problemi che si sono risolte la scorsa estate con la firma del contratto della casa editrice.

“Spero si riesca a capire la mia passione per la scrittura. E’ fondamentalmente un romanzo rosa e, mi auguro che i lettori possano, in un certo qual modo, rispecchiarsi con i protagonisti ed entrare in empatia con loro. Spero di riuscire a trasmettere sentimenti ed emozioni, anche le stesse che provai io mentre scrivevo. Penso che se una persona scriva senza sentimenti, tutto quello che leggi sono solo lettere su un pezzo di carta”.

Un’opera che trasmette amore, un’opera che trasmette le emozioni di un uomo e una donna, dove non per forza chi legge deve ritrovarsi per forza nella donna o nell’uomo. “Potrebbe capitare che una donna che legge, si ritrovi nell’uomo e viceversa. Solo quando verrà letto, si potrà capire”.

Il destino mischia le carte ma sa sempre come riunirle. Una frase del libro che racchiude tutto il senso di “Destinati”.

Anche la scelta della presentazione è ad hoc, “questo è un amore idealizzato che difficilmente si trova, è anche un po’surreale. Si dice che gli opposti si attraggono, ma di solito la diversità in amore non sempre va bene. Però, anche qui, se c’è il destino, si può sfatare questo mito”.

L’amore è più forte di tutto. Supera tutto.

“In questa storia raccontata da Sonia, io ci vedo molto della sua storia d’amore con il marito- è intervenuta la sorella Simona che modererà la presentazione- e credo che l’amore che vede lei e di cui lei parla in questo libro sia davvero difficile da trovare. Per me il libro è molto audace sotto questo punto di vista. Lei parla di un amore che aspetta, che attende, che nonostante tutto rimane lì. C’è tutto intorno a questo amore, ma tutto rimane lì come se non esistesse nulla di più. Le due persone sono, appunto, destinate a trovarsi, a migliorarsi. E secondo me è difficile”.

Trovarsi, perdersi e ritrovarsi ancora nonostante le difficoltà che in una storia tra un uomo e una donna possano esserci.

“Nella sgargiante e sontuosa città di Los Angeles, un’attrice di successo e un campione di boxe vivono le loro vite, due mondi completamente opposti, ignari del fatto che, presto, le loro strade si incroceranno stravolgendo tutte le loro convinzioni, idee, sentimenti e le loro esistenze che sono destinate a intrecciarsi indissolubilmente.

Perché è il destino a condurre il gioco, mischia le carte e lancia la sua mano. E noi non siamo altro che marionette nelle sue mani”.

“Ho in cantiere un altro libro, dove però l’amore starà in secondo piano e sarà incentrato sulla persona. Vorrei tanto smuovere le coscienze, soprattutto dei giovani, e soprattutto in un periodo come questo dove l’amore non è più quello del corteggiamento, della pazienza e della speranza. Oggi l’amore è quello del cuoricino su Instagram e del mi accontento. Ragazzi, sappiate aspettare. Non accontentatevi”.

L’amore non è accontentarsi, l’amore è gentile e paziente. Saranno frasi fatte ma sono valori che devono rinascere in tutti noi. E se è destino… il destino si farà riconoscere.