TERMOLI. Dal Molise una soluzione al blocco della didattica: l’e-learning gratuito di Docety e Fileta.

Mentre si sta cercando di limitare al massimo il contagio del temibile Coronavirus, in molte zone si sta bloccando preventivamente ovvero a scopo cautelativo l’attività didattica. Non è possibile al momento prevedere fino a quando saranno adottate certe misure, ma la soluzione per non bloccare in tal senso il Paese viene da due realtà molisane: la Docety SRL, piattaforma di elearning e coaching e il Centro di Ricerca “Lo Stilo di Fileta”.

Proprio ieri il dott. Nicola Palmieri, CEO di Docety, e il prof. Antonello Fabio Caterino, direttore del Centro di Ricerca “Lo Stilo di Fileta” nonché docente a contratto dell’Università del Molise, hanno offerto gratuitamente a chiunque si occupi di formazione (scuole, università, istituti di ricerca, aziende) la tecnologia di elearning alla base di Docety, finché durerà l’emergenza Coronavirus, perché l’Italia non subisca un rallentamento formativo.

Tutte le indicazioni utili agli interessati sono contenute nel seguente video:

Chiunque voglia cogliere il loro invito è pregato di prendere contatto con Docety al link https://www.docety.com/supportoenti