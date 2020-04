URURI. Un semestrale di letteratura made in Ururi capace di raccogliere riconoscimenti di caratura nazionale. Parliamo di Kepos, rivista che ha ottenuto la scientificità per l’area 10 dall’Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ente pubblico della Repubblica Italiana, vigilato dal Miur. L'ente, istituito nel 2006 con sede a Roma, si occupa della valutazione dell'attività delle università in Italia.

Kepos è stato regolarmente iscritto nei relativi elenchi elettronici, consultabili liberamente a questo indirizzo.

La rivista, fondata e diretta da Antonello Fabio Caterino e Francesca Favaro, inoltre, risulta già iscritta e indicizzata in repository di chiara fama e rilevanza internazionale quali DOAJ, Directory of Open Access Journals, e ITALINEMO.

«Nella speranza di poter offrire un servizio scientifico sempre migliore, ci terremmo a ringraziare i nostri comitati, gli autori e i lettori tutti», il messaggio di Caterino e Favaro.