TERMOLI. L'artista Fredy Luciani nominato Direttore artistico dell'Unione delle regioni Storiche Europee, un ruolo di alto prestigio culturale che gioverà al Molise

Con l'intelligenza e la sensibilità di sempre, Fredy Luciani, noto artista italiano, fresco ed acuto, non lascia sfuggire esatti riferimenti a lacune ed inadempienze che sovente il mondo politico in generale, al di là di ogni schieramento specifico, si rende colpevolmente protagonista.

La nomina europea agevola il percorso degli artisti molisani.

Come l’artista ricorda, i giovani sono un valore inestimabile per l'intera società ed e un preciso dovere di tutti dare il massimo per promuovere le potenzialità artistiche degli stessi.

Fredy Luciani, notissimo artista italiano, riesce con simpatia e proprietà di linguaggio, a trasmettere il significato più autentico della promozione culturale e cio6 riesce a dare valore ed importanza alle aspettative di una intera popolazione, in questo caso quella del territorio termolese che riesce a sensibilizzare attraverso l'organizzazione di molteplici ed apprezzati eventi promuovendoli e finanziandoli autonomamente.

La sua passione a pari alla sua genialità e alla sua forza, istinto e ragione collimano e corrono alla velocità della luce ino a sfociare nel concretizzarsi di idee ed azioni che hanno qualcosa di straordinario, quel valore aggiunto dettato paradossalmente dalla consapevolezza e dalla imprevedibilità.

Per questo e per tante altre ragioni che scopriamo quotidianamente con la sua frequentazione, l'uomo si mescola all'artista per programmare ogni giorno idee e progetti che hanno il sapore del successo, perché fondati sulla verità e su un autentico progetto di vita

II maestro Fredy Luciani, dopo aver conseguito traguardi notevolissimi, non solo in Italia come artista ed organizzatore, e carico di iniziative che intende portare avanti ripartendo proprio dalla valorizzazione del nostro territorio, del luogo Termoli, del Molise anche grazie a questo nuovo e prestigioso incarico europeo che amplierà gli orizzonti culturali.

A lui, cosi come a tutti gli operatori culturali autentici, un grazie sincero ed un in bocca al lupo che non deve esonerarci dallo stare vicino a personalità di tale importanza.

Buon lavoro, maestro.