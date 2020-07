TERMOLI. E’ stata presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune di Termoli la mostra d’arte “Molise Art”.



Una iniziativa voluta da Caperam, Catalogo Permanente degli Artisti Molisani, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Promuove artisti molisani poco noti che espongono le proprie opere all’interno della casa comunale di via Sannitica.

Erano presenti all’incontro l’assessore alla Cultura Michele Barile, il consigliere comunale Francesco Rinaldi, Roberto Cupido di Caperam e Antonello Fabio Caterino del Centro di Ricerca Lo Stilo di Fileta. Dopo i saluti del consigliere Francesco Rinaldi che ha lodato l’iniziativa che consentirà di aprire le porte del Comune al pubblico proprio per visionare le opere esposte, Roberto Cupido ha illustrato l’attività che già da tempo il catalogo Caperam porta avanti per promuovere l’arte e gli artisti della nostra terra.

Artisti poco noti ma che con la loro qualità espressiva riescono a rappresentare sensazioni e stati d’animo tutti da scoprire.

Caperam collabora anche con altre realtà del territorio tra le quali Molise Group. Per Antonello Fabio Caterino, Molise Art è un progetto di divulgazione umanistica e storica che non domentica l’ambito accademico che è portante nel progetto. Molise Art cercherà per il prossimo futuro di varcare i confini regionali ampliando il proprio palcoscenico. Sarà possibile visionare tutte le opere esposte durante gli orari di apertura del Comune, ogni due mesi verranno esposte un massimo di quindici opere di altrettanti artisti.

La mostra assume ancor più valore per gli artisti molisani che espongono dopo il lungo periodo di lockdown nel quale anche la cultura e l’arte hanno dovuto rispettare le restrizioni imposte dal momento.

Per l’assessore Michele Barile si tratta di una grande opportunità che arriva grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e Caperam, un progetto pilota che apre le porte a nuove iniziative che potranno essere ideate nel prossimo futuro. Dopo il Comune di Termoli, la mostra Molise Art potrebbe essere riproposta in altri centri del Molise. E’ possibile visionare tutte le opere dei cento artisti aderenti al catalogo sul sito internet www.caperam.it.