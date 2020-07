TERMOLI, CAMPOMARINO E BONEFRO. La bellezza dell’infinito Molise non smette di stupire: luogo incantato, perfettamente incastonato tra i monti, attraversato da colline e con paesaggi mozzafiato che si ergono su un cristallino mare, non smette di lasciare di stucco la stampa nazionale ed internazionale che, a più riprese, dedicano interi articoli a questa terra ricca di emozioni.

Ad incoronare il nostro territorio è anche il settimanale ‘Nuovo’ che dedica un’intera pagina a tre città in cui il tempo sembra essersi fermato: Termoli, Campomarino e Bonefro. Un vero e proprio tesoro, quello descritto nell’articolo presente sul giornale in edicola da oggi, nella rubrica ‘Weekend’, accompagnato da altrettante immagini suggestive a corredo di quanto scritto: il Borgo Antico termolese, i dipinti campomarinesi ed i salumi bonefrani.

Termoli, la perla balneare del Molise

La nostra città, con l’antico borgo marinaro e le sue mura federiciane erse su un cristallino ed infinito mare, sospeso sulla roccia e protetto dal Castello Svevo che svetta sulla baia allungata, occupa gran parte della pagina e viene descritta come «una delle tre località più importanti del Molise assieme a Campobasso ed Isernia». Il giornalista tesse le lodi del ‘Paese Vecchio’, amorevolmente chiamato così dai suoi abitanti, definito un «gioiello medievale».

Accanto al Castello, viene dato spazio anche alla Cattedrale di Santa Maria della Purificazione contenente le spoglie di San Basso che, con il suo inconfondibile stile romanico-pugliese, è la punta di diamante del cuore del Borgo. Storia, ma non solo, perché il settimanale ‘Nuovo’ scopre anche i trabucchi, le antiche macchine da pesca che, un tempo, adornavano la linea di costa che dall’Abruzzo si allunga alla Puglia.

Tra le spiagge menzionate c’è quella di Rio Vivo, litorale sud, «attrezzata per chi pratica sport. Ha fondali sabbiosi che digradano dolcemente, ideali per famiglie. Questa caratteristica è tipica anche dei centri marini limitrofi del litorale molisano, tutti da visitare: Campomarino e Marina di Montenero e la selvaggia Petacciato».

Campomarino, il paese dipinto

La bellezza dell’altra perla adriatica è ben nota a tutti: con la sua terrazza che si propende sul mare, la costa variopinta e tranquilla, tanto da essere stata scelta dalle tartarughe Caretta Caretta per la deposizione delle uova, Campomarino è un gioiello di raro pregio.

A renderla ancora più bella sono i coloratissimi murales che rivestono i muri del paese: «È una località di tradizione arbëreshë – si legge su Nuovo – La cultura tramandata dalle minoranze albanesi, risalente per lo più al XV secolo, ispira i numerosi dipinti che decorano le mura del centro storico. Le opere sono realizzate da Liliana Corfiati, artista di origini arbëreshë nata a Campomarino che le ha donate al Comune per incentivare l’appeal turistico».

A Bonefro salumi super

Un vecchio detto cita: “Paese che vai usanza che trovi”. Mai frase fu più azzeccata per descrivere i tesori di cui il piccolo, ma grande, Molise è ricco. Accanto alla storia, alla cultura ed all’archeologia che permeano da ogni edificio presente sul territorio, la nostra è una delle regioni in cui la cucina vince sempre. Oltre alle produzioni di vini, oli e formaggi, rinomati in tutto il Mondo, nel ricco menu si trovano anche i salumi, in special modo quelli di Bonefro.

«Paesino medievale di tradizione olearia con un castello longobardo – scrivono su Nuovo – A Bonefro non mancano le locande dove assaporare antiche ricette contadine, salumi locali o il primo piatto tipico: i ciufoli (cavatelli molisani) al sugo di salsiccia».