Unione delle Regioni storiche europee, Fredy Luciani oggi a Francolise

TERMOLI. Fredy Luciani, direttore artistico dell’Unione delle Regioni storiche europee oggi è a Francolise (Ce) nel seicentesco Palazzo d’Alterio–Tarantino con la delegazione dell’Urse per firmare la convenzione come da protocollo d’intesa con il Museo Archeologico di Teano e L’Unesco presieduto dalla Presidentessa Iolanda Capriglione ed il dottor Fabio Vecchiarino presidente dell’Urse. «Stiamo realizzando una rete di convenzioni con Musei ed associazioni, una potente sinergia operativa determinata a potenziare, tutelare e promuovere le identità territoriali nei loro aspetti storici, culturali, turistici.

Abbiamo contatti con il Mav, Museo virtuale degli Scavi di Pompei con la Scabec Società della Regione Campania Gestione dei Beni Culturali. Abbiamo attivato un’intesa con la dottoressa De Simone delle ville vesuviane, il tutto per organizzare eventi, promozioni a favore degli operatori culturali, artisti musicisti, attori anche nei piccoli importanti centri dislocati del territorio italiano. L’Italia è ricca di tanta bellezza che andrebbe divulgata, rappresentata, confezionata quotidianamente con quella presenza operativa profusa per il Covid–19. Abbiamo molti appuntamenti di lavoro. Il Direttivo Urse con a capo il Presidente Fabio Vecchiarino, è composto da maestranze qualificatissime, affiatate, di grande esperienza professionale con l’unico intento di realizzare, riparare, riguadagnare il prezioso tempo perduto che ha fiaccato le strutture storiche per l’incuria e il disinteresse di tante “menti illuminate” della nostra epoca.

Questa esperienza mi entusiasma e spero di poter essere di utilità per la mia regione sempre se mi si dia spazio, non intendo elemosinare. Attualmente, per la verità, non mi bastano 100 anni di vita per la programmazione da realizzare nei territori lontani dal Molise. Sarei disposto a limitarmi all’Abruzzo e al Molise purché ci siano gli stessi intenti: operare fattivamente e produrre davvero, evitando misere operazioni di facciata per l’arricchimento personalizzato».