TERMOLI. Metti insieme un libro sull’evoluzione personale, mescola personaggi che prendono spunto dalla realtà, una storia d’amore, di crescita, di forza ed ottieni un successo: perché “Parlami di te”, primo romanzo edito da Golem della scrittrice termolese Sonia Fasulo è tutto questo. Parola dopo parola, pagina dopo pagina, vi tufferete nel mondo di Elly, nella sua passionale timidezza, la accompagnerete nel suo cammino che la porterà a maturare come persona, fino a diventare quella forza della natura che vi travolgerà, dandovi la spinta per cambiare ciò che non vi piace della vostra vita.

Il volume è stato presentato ufficialmente ieri pomeriggio, sabato 25 luglio anche se è disponibile online e nelle librerie dal 16 luglio, nella splendida cornice di Piazza Cattedrale presso il locale Cocco Bill: l’autrice, affiancata dall’Assessore al Turismo sul Comune di Termoli Michele Barile e dall’amico di sempre Nicola Palmieri (youtuber del duo “Quei due sul server” e scrittore anche lui), ha parlato del suo romanzo, della sua vita e di ciò che dobbiamo aspettarci dal secondo libro (“Parlami di te” è, infatti, una trilogia) che si svolgerà nella città di Sonia, la sua Termoli.

Dopo aver ringraziato amici, parenti e le tante persone intervenute, molte provenienti da fuori Italia appositamente giunte per conoscere la scrittrice ed avere la dedica sul volume acquistato, Sonia ha dedicato il suo personale grazie «all’amministrazione comunale, a Nicola Palmieri che ha curato la prefazione del libro ed aver curato assieme a me la realizzazione di “Parlami di te”. Devo ringraziare anche Michele (Barile ndr) che mi ha supportata nella scelta delle location del progetto, come amico e come assessore».

Il libro è stato scritto in poco tempo, come ammesso dalla stessa autrice: «È partito a ottobre quando, quasi per scherzo, ho iniziato a mettere su carta quello che è il mio mondo. È una storia inventata, ma con personaggi reali. L’ho scritto in un mese, di notte. L’ho inviato alla casa editrice Golem a metà novembre e dopo 25 giorni mi hanno risposto che, da qual momento e per i prossimi otto anni, sarei stata una loro scrittrice. Mi vedrete scrivere ancora – ha scherzato – Il primo libro vede una Elly adolescente che affronta la sua prima evoluzione, cresce e si confronta con dei problemi. Nel secondo romanzo, che molto probabilmente uscirà ad aprile 2021, troverete protagonisti nuovi e vecchi, con problematiche che accomunano tutti. L’unica cosa che cambierà sarà l’ambientazione: si svolgerà tutto qui, nella mia Termoli, con foto della mia città affinché tutti possano conoscerla attraverso gli occhi di una termolese».

La trama segue il filone della crescita perché, come insegnano i nonni, non si smette mai di imparare ed ogni lezione ci porta a compiere un gradino in più verso l’evoluzione personale: «Spero il libro possa aiutarvi a crescere, così come ho fatto io e possa lasciare qualcosa dentro di voi e, perché no, farvi acquistare anche il prossimo», ha scherzato Sonia. Nonostante sia solo il primo libro pubblicato da Sonia, le vendite sono a suo favore e la sua agenda è fitta di impegni: «Il 7 agosto sarà a San Martino in Pensilis – ha aggiunto – E dal 1 settembre ho un tour di tutto il Salento con chiusura presso “La Feltrinelli” di Lecce».

La presentazione del libro “Parlami di te”, a differenza di altre, è avvenuta in famiglia, con gli amici di sempre ed i fan dell’autrice, rapiti dalla comicità e dalle battute dei due vecchi amici Sonia e Nicola Palmieri. Proprio quest’ultimo ha commentato l’amicizia che li lega: «La cosa strana di tutto è stato il messaggio, arrivatomi nel pieno della notte, con cui Sonia mi ha detto che avrei dovuto fare la prefazione del suo libro. Mi sono stupito e le ho risposto: “Perché hai scritto un libro?”. Sonia è l’amica di una vita, sono orgoglioso del suo percorso e di quello che le riserverà il futuro. Questo è un punto di inizio, ma la strada è lunga e tortuosa per arrivare al più grande pubblico».

Ultimo a parlare l’assessore Michele Barile, in rappresentanza dell’intera amministrazione comunale che ha incoraggiato l’autrice, ringraziandola per la vetrina su Termoli: «Come amico ho supportato Sonia in tutto il percorso che l’ha portato oggi, ad essere qui. È stato un piacere starti accanto. Il risultato conseguito è notevole e, come amministrazione, non possiamo che essere orgogliosi del fatto che, un’altra figlia di Termoli, riesca a conseguire un risultato del genere. Il mio augurio è che questo non sia un traguardo, ma l’inizio di un percorso ricco di successi. Il fatto che una casa editrice come la Golem abbia deciso di pubblicare il tuo romanzo è sinonimo di garanzia, vista l’importanza della casa editrice e dei progetti culturali che sforna ogni anno».

La trama di “Parlami di te”:

Elly è una maturanda del liceo classico di un paesino di periferia, da sempre in conflitto con la sua famiglia. Un po’ alla volta riesce ad incastrare ogni pezzo della sua vita nel giusto posto, scoprendo realtà e verità che la cambieranno nel profondo.

Sarà spalleggiata da tre sue amiche: Letizia, la bella elegante, Laura, la fredda calcolatrice e Barbara, riflessiva e spirituale. Ognuna sarà fondamentale per la sua evoluzione, ognuna farà un percorso, ognuna sarà un’abile pedina da utilizzare per portare la ‘partita’ alla sua conclusione.

E se la ragione cerca la logica, il cuore cerca passione. Elly scoprirà l’amore con due personaggi che torneranno nella sua vita come fattori costanti: Stefano e Shane. Attimi di passione, gelosie, tradimenti e molto altro. Parlami di te vi porterà nel mondo di questa ragazza, facendovi fare un proprio e vero viaggio interiore… e il finale è tutto da scoprire!