TERMOLI. Città di mare, di buon cibo, di bellezze architettoniche e di “vip”: è questa l’immagine che la cittadina adriatica difende con le unghie e con i denti da diversi anni. Nel corso delle varie estati sono stati numerosi i personaggi famosi rimasti piacevolmente sorpresi da questo scrigno a strapiombo sul mare Adriatico: l’ultimo, solo in ordine di tempo si intende, è Max Cavallari dei “Fichi d’India”.

Ieri sera, martedì 11 agosto, la sua presenza non è passata inosservata mentre passeggiava, come un qualsiasi turista, per le strade della città: camicia nera, pantaloni verdi e scarpe rosse Max è stato immediatamente riconosciuto da turisti e residenti. In tantissimi lo hanno salutato e fermato per farsi un selfie, scattare una foto ricordo e salutare Max, sempre disponibilissimo con tutti.

Negli scatti che vi proponiamo lo vediamo sorridente e simpaticissimo, come al suo solito, con i clienti ed i titolari di due locali termolesi: “Pizzeria & Friggitoria” e lo storico “Z’ Bass”., all'anagrafe Massimiliano Cavallari, è uno dei comici e cabarettisti più amati dal pubblico: divenuto famoso per essere uno dei componenti del duo comico “Fichi d’India” assieme all’amico di sempre Bruno Arena, dal 1988 e fino al 2013, ha fatto ridere giovani ed adulti con il loro motto “Ahrarara”.