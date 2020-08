LARINO. Presentato il 10 agosto scorsopresso la Sala della Comunità in Largo Pretorio il nuovo libro di Napoleone Stelluti su Adriano Lualdi Musicista e Compositore, una gloria di Larino. Erano presenti i seguenti relatori: il Maestro Roberto di Carlo, il Prof. Antonio Marasca e l’autore che ha fatto anche da moderatore. Adriano Lualdinasce a Larino il 22 marzo 1885 qui egli trascorre gli anni della sua infanzia.

Autore di diversi libri sulla storia della musica, compie tra il 1920 e 1930 innumerevoli viaggi in tutto il mondo per eseguire le sue musiche e composizioni, ritorna nella sua Larino nel 1935 per una Conferenza alla Casina Frentana. Nella raccolta Samnium tre motivi paesani compone “I mietitori di Vasto, Canzone della Vecchia Larino e Maggio della Defenza, quest’ultima valorizzata a Lucito dall’Associazione Altair che ne organizza un’apposita manifestazione ogni anno il 1° Maggio.

Per l’occasione il Prof. Antonio Marasca ha eseguito e intonatoinsieme ai Cantori della Memoria di Larino Marcello Pastorini e Gennaro Miozza lo stesso motivo spiegandone le varie sfumature.

Adriano Lualdi muore a Milano l’8 gennaio 1971ed ha donato al Comune di Larino una decina dei suoi libriper le raccolte della Biblioteca Comunale “B. Preziosi”.

Il volume stampato dalla Litografia Rossi di Larino che costa 20 euro è stato introdotto dal Maestro Roberto Di Carlo con una interessante relazione, a cui ha fatto seguito poi l’intervento della Consigliera Regionale Aida Romagnuolo la quale ha lodato l’iniziativa perorando l’acquisto di un congruo numero di copie del volume da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Antonio Micone.

Stelluti che ha pubblicato una decina di libri su Larino ha concluso i lavori, facendo osservare un minuto di raccoglimento per la scomparsa recente del Critico d’Arte Antonio Picariello e, illustrando i particolari più salienti della pubblicazione.